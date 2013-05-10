CERN 'armut atom'u keşfetti

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bazı nükleer teorileri değiştirecek bir keşfe imza attı.

CERN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CERN'deki ISOLDE radyoaktif ışın tesisinde yapılan araştırmada, bazı atom çekirdeklerinin asimetrik ve "armut şeklinde" olduğu belirlendi.

Açıklamada, araştırmada elde edilen gözlemlerin bazı nükleer teorilerle çatıştığı ve bu nükleer teorilerin değiştirilmesini gerekli kıldığı bildirildi.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, kısa ömürlü Radon 220 ve Radium 224 izotoplarının şekli üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi.

CERN açıklamasında, görüşlerine yer verilen Liverpool Üniversitesi Öğretim Üyesi Fizikçi Peter Butler, "Radyum 224'ün armut şeklinde olduğunu, Radon 220'nin armut şeklinde sabit kalmadığını ancak bu şekle yakın bir biçimde titrediğini gösterebildik" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, keşfin, atomlardaki pozitif ve negatif yüklerin ayrılması ile ilgili ölçüm teorilerinin de gözden geçirilmesine neden olacağı belirtilerek, bu konudaki standart modelin bu ölçüm değerinin gözlemlenebilir limitin altında olduğunu savunduğu anımsatıldı.