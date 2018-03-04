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Çerkes Cengiz serbest bırakıldı

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) 'ÇERKES Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

04 Mart 2018 21:05

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
\'ÇERKES Cengiz\' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi\'ne sevk edilmişti. Şıklaroğlu savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şıklaroğlu, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atacak.

 

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