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Ceren Hindistan ve Ümit Aslan arasındaki gerilim devam ediyor: 'Kedicik' sözüne zorlama hapis istedi

02 Nisan 2021 10:15

İş insanı Ümit Aslan, eski sevgilisi oyuncu Ceren Hindistan'ın "Daha bir şey açıklamadım aslan parçası, açıklarsam sokağa çıkamazsın. Aslan değil, kedicik" sözleri üzerine zorlama hapis için mahkemeye başvurdu.

TIKLAYIN - Oyuncu Ceren Hindistan’dan hakkında korunma ve konuşmama kararı aldırdığı Ümit Aslan’a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın

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