Ceren El Roman: Rafet'le ayrılık sürecinde değiliz

Şarkıcı Rafet El Roman'la olan evliliklerininin bitme aşamasında olduğu iddialarını yalanlayan Ceren El Roman, "Yazılıp çizilen bir sürü şey var. Anlayamıyorum, biz hiç konuşmazken nasıl bu kadar yazılıp çiziliyor? Şu an ayrılık sürecinde değiliz. Her evlilikte olduğu gibi bizim de sorunlarımız var. Ama karşılıklı oturup boşanma kararı almış değiliz" diye konuştu.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in sorularını yanıtlayan Ceren El Roman, evliliklerinde sorunlar olduğunu doğrulayarak, "Bir sürü sorun var. Bir tane sorun var dersem olmaz. Her evlilikte olan sorunlar. Önemli olan bunları eşlerin birlikte aşması. Karşılıklı oturup konuşması ve anlaşması" dedi.

Büşra Bozok Aytek'in Ceren El Roman'la yaptığı söyleşi şöyle:

Rafet El Roman’la boşanacağınız konuşuluyor. Bu iddiaları Oya Aydoğan’ın cenazesine alyansınızı takmadan gitmeniz kuvvetlendirdi. Başa dönelim isterseniz, o yüzük neden çıktı?

- Oya Aydoğan’ın cenazesi olduğu gün, eve gittim abdestimi aldım. Evden çıkarken yüzüğümü takmayı unutmuşum.

Aslında çok büyütülecek bir şey yoktu. Ancak olaylar buraya kadar geldi. Bence boşanma iddialarının ortaya çıkması Rafet’in geçenlerde verdiği röportajdan kaynaklandı.



Rafet Bey’in “Günümüzde aşklar, evlilikler hızla tükeniyor. Ben de mutsuzum“ dediği röportaj mıydı?

- Yazılıp çizilen bir sürü şey var. Anlayamıyorum, biz hiç konuşmazken nasıl bu kadar yazılıp çiziliyor? Şu an ayrılık sürecinde değiliz. Her evlilikte olduğu gibi bizim de sorunlarımız var. Ama karşılıklı oturup boşanma kararı almış değiliz.

“Mutsuzum” dediği röportajın ardından Rafet El Roman’a sordunuz mu, neden böyle bir açıklama yapmış?

- Rafet’i biliyorum, boş konuşur öyle. Seviyor öyle espriler yapmayı. Ayrıca mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Gayet mutlu bir adam.



Ama ikinizin arasında bir sorun olduğu çok belli...

- Bir sürü sorun var. Bir tane sorun var dersem olmaz. Her evlilikte olan sorunlar. Önemli olan bunları eşlerin birlikte aşması. Karşılıklı oturup konuşması ve anlaşması.



Siz sorunlarınızı karşılıklı oturup konuştunuz mu, aşabilecek misiniz problemleri?

- Açıkçası sorunları aşabilecek miyiz bilemiyorum. Her şey kader kısmet. Şu an net olan bir şey yok.



Boşanma davası açıldı mı?

- Ben açmadım. Benim bildiğim açılan bir boşanma davası da yok.

İki yıl oldu evleneli, çocuk yapmayı düşünmediniz mi?

- Çocuk, her zaman arzu ettiğim bir şey. Ufaklığımdan beri bana küçük anne derlerdi. Çok anaç ruhlu biriyim. Çocukları çok seviyorum. Çocuk istiyorum tabii. Rafet istemiyor çocuk, onu da anlıyorum, haklı sebepleri var. Üç tane çocuğu var, ona biraz fazla gelmiş olabilir.

Çocuk bakmak kolay bir şey değil. Hepsinin sorumluluğu onun üzerinde. Yaşı da biraz geçti.



Size çocuk istemediğini ne zaman söyledi?

- Altı ay önce konuşmaya başladık. Yeni bir karar. Evlenmeden önce böyle bir problem yoktu. Rafet, sonradan fikrini değiştirdi ama bu dünyanın sonu değil.



Rafet Bey eski röportajlarında “Ben 4 ya da 5 çocuk istiyorum” diyordu ama...

- Tabii kendisi zamanında dile getiriyordu. Çevremize de söylüyordu ama yeni bir karar verdi.

Şu an aynı evde yaşıyor musunuz, yoksa evleri ayırdınız mı?

- Ben şimdi İstanbul’dayım. Birtakım işlere atıldım. Oyunculuğun dışında bir işe daha başladım. O yüzden zamanımı İstanbul’da geçirmem gerekiyor. 3-4 aydır buralardayım, Rafet de Almanya’da. O yüzden çok az görüşüyoruz.



İstanbul’da beraber yaşadığınız bir eviniz var mı peki?

- Valla burada bir evimiz vardı ama daha sonra evi kapattık. Almanya’da bir evimiz var. Öyle gidip geliyoruz.



Alyansınızı da yeniden takmışsınız...

- Alerjim var öyle yüzük takamıyorum. Ama şimdi taktım. Rafet bu zamana kadar alyans takmamış ama şimdi takıyor. Altı senemiz var. Kolay değil ama yarının ne olacağı da belli olmaz. Aile kavramı önemli bir şey. Hayırlısı diyorum. Benim keşkelerim yok. Severek evlendim.



Almanya’ya gitme durumunuz var mı?

- Şu an durgun bir süreçteyiz, ne olacak ben de bilmiyorum. İşlerimle ilgilenmem gerekiyor. Gitmek istesem de Rafet’in bu konuşmalarından sonra zor gözüküyor. Kalbim kırıldı sonuçta.



Sorunları aşmak için çaba gösteriyor musunuz?

- Bir evlilik tek taraflı asla yürümez. Yeri geldiğinde anlayış göstermek gerekiyor. Sevdiğiniz için çabalarsınız, çabalarsınız olmazsa da olmaz dersiniz... Ben bu süreçte çok üzüldüm. Bu nedenle açıklama yapma gereği duydum.



Eşinizi seviyor musunuz?

- Vallahi sevgim devam ediyor. Bence en önemlisi bu. Bence her şeyin başı sevgi. Ben, bu evliliği tükettiğimi düşünmüyorum.



Peki, onun sevgisinden emin misiniz?

- Seviyordur herhalde, ona sorun bu soruyu.

Rafet Bey nasıl bir eş?

- Rafet pozitif biri. “Melankoliğim” diyor ama bence değil. Hüznü seviyor, öyle olmayı seviyor. Şarkılarının yüzde 90’ı hüzün üzerine. Sözde çektiği acıları yazıyor ama bence bir arkadaşının hüznünü de yaşatabiliyor. Bir yerde bir hikaye duyuyor, onu da söze veya müziğe çevirebiliyor.



Evlendiğiniz için hiç pişmanlık duydunuz mu?

- Pişmanlığım yok. Hayatta her şey insanlar için. İstemeseydim evlenmezdim. Sevdiğim için evlendim. Umarım Rafet de öyledir. Zaten ne için evlenecek başka...



20 yaş fark var aranızda, bu hiç sorun oldu mu ilişkinizde?

- Biz bunu hiç dert etmedik. O biraz çocuksudur, ben yaşıma göre olgun bir insanımdır. Aslında bir nevi ortada buluşuyoruz. Hiçbir zaman aramızda yaş farkı problem olmadı.

Rafet El Roman’ın üç çocuğu var. Çocuklarının annelerini kıskanıyor musunuz?

- Ben kimseyi kıskanmıyorum. Beni bilen bilir.



Peki, eski eşlerle sorun yaşadınız mı?

- İlk zamanlar sorunlar oluyordu. Çocukları kışkırtıp etkiliyorlardı. Ama şimdi öyle bir sorun yok.

Babamla eşim arasında problem yok...

Rafet El Roman’ın kız kardeşi Selma ile kavga ettiğiniz de iddia edildi...

- Benim kimseyle problemim yok. Problem yaratacak biri de değilim. Görümcem Selma,Instagram’da talihsiz bir yazı yazdı. Ben problemlerim aile içinde çözülmesi taraftarıyım. Kendisine de cevabım bu oldu zaten. Aslında hiç gerek yoktu. Geçimsiz biri değilim. Selma’nın yazdıkları Rafet’le ilişkimizi etkilemedi. Rafet de kardeşine söyledi, “keşke bunu aile içinde” konuşsaydık diye.



Babanız Atilla Kaplakarslan ile eşinizin arası kötüydü...

- Zamanında Rafet ile bir ayrılık yaşadık. Babam da benim üzüntüme üzülerek bir laf etti. O laf inanılmaz yanlış anlaşıldı. Babamla Rafet kendi aralarında bunu hallettiler. Şu anda birbirlerine yardım ediyorlar. Bir problemleri yok.