Ceren Damar’ın babası: Ölüm tehdidi alıyorum

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar “Hatcana- Hasan İsmail Hikmet” adlı hesap tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Hikmet’in annesine ait olduğu iddia edilen hesapla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Mustafa Damar, sanık avukatı Vahit Bıçak’a ilişkin ise “Savunma adı altında yaptığı hukuka ve ahlaka uymayan beyanları için suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

“Hatcana- Hasan İsmail Hikmet” adlı hesaptan yapılan, “Damar çok bekleyeceksin daha. Ölüp ölüp dirileceksin. Bekleyeceksin köpek gibi nefesin dibinde. Arafta kala kala… Aç açabildiğin kadar fake hesaplar. Bitmedi daha” paylaşımı bir süre sonra silindi. Paylaşımın ekran görüntüsünü alan Mustafa Damar, “Oğlu, kızımı vahşice katletti. Bu da beni öldürecekmiş. Polis olmasına ve elindeki silaha mı güveniyor? Aleni ölüm tehditleri alıyorum. Yetkilileri uyarıyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. Yeter artık yeter!” diyerek tepki gösterdi.

Hesabın kime ait olduğunun yapacağı suç duyurusunun ardından ortaya çıkacağını ifade eden Mustafa Damar, Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar yazılanların hepsinin kaydı elimde. Şu anda yazılanları analiz ediyoruz ve gereğini yaparak suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Mustafa Damar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir katil yetiştirdiklerine göre ailenin de nasıl olduğunu anlayabiliriz. Katilin, kızımı katlettiği silah polis babasının silahıydı. Şimdi de polis olan annesi aynı yöntemle benim de öleceğime dair paylaşım yapıyor. Beklenebilir. Bunu kendileri ya da azmettiricileri eliyle yapabilirler.”

Sanık avukatı hakkında da suç duyurusunda bulunulacak

Dava sürecinde katledilen Ceren Damar hakkındaki ifadeleri nedeniyle kamuoyunun tepki gösterdiği, Ankara Barosu’nun da hakkında soruşturma başlattığı sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden baba Damar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avukat Bıçak hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Savunma adı altında yaptığı hukuka ve ahlaka uymayan beyanları, ifadeleri için suç duyurusunda bulunacağız. Kızımın hatırasına hakareti, bana ve ailemize yönelik hakareti, tehditler, ailemin onurunu kırıcı ifadelerin tamamı kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Dolayısıyla tamamı hakkında gereğini yapacağız.”