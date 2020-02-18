Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet, baba Mustafa Damar hakkında suç duyurusunda bulunmuş

Hoca katilinden suç duyurusu!Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’üncü kez hâkim karşısına çıkacak. Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan müebbet hapisle yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Hikmet’e verilecek cezanın 21 Şubat’taki duruşmada açıklanması bekleniyor. Karar duruşması öncesi sanık Hikmet’in, Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar hakkında suç duyurusunda bulunduğu açığa çıktı.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre sanık Hikmet, baba Damar hakkında kamu davası açılmasını talep etti, ‘şikayet’ dilekçesinde ise şunları öne sürdü: “Sosyal medya paylaşımlarında avukatımı da hedef alarak ve hedef göstererek savunma hakkımı etkin yerine getirmemi engellemekte, avukatımı baskı altına alarak şahsımın savunma görevini hakkıyla yerine getirmesini engellemeye çalışmaktadır. Avukatım yapılan haksız saldırılardan zarar görmüş ve savunma hakkım zedelenmiştir.” Savcılık, baba Mustafa Damar hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ hükmetti.

"Adalet bekliyoruz"

Yaşananlara ilişkin konuşan baba Damar, “Katil, kamuoyuna açık açıklamalarımı gerekçe göstererek hakkımda kamu davası açılmasını talep etse de talebi reddedildi” dedi ve ekledi: “Yargılama sürecinde iftiralarla ve çirkin ithamlarla karşılaştık. Dava süreci boyunca tanık ifadeleri de dahil olmak üzere işlenen cinayet bütün belgeleri ile ortaya konuldu. Sanık ise savunma adı altında iftiralar attı, yalancı tanıklar dinletti. Sanık avukatı savunma hakkının arkasına gizlenmeye çalıştı. Bu dava sadece Ceren Damar davası değil. Bu dava toplumun davası, görevini yapan bir kamu görevlisinin katledilmesi davasıdır. Basit bir cinayet davası değil. Bu nedenle kamuoyunun tamamını ilgilendiren bu davada 21 Şubat’ta adalet bekliyoruz.”

"İndirim uygulanmamalı"

Damar ailesinin avukatı Prof. Çetin Arslan ise şu ifadeleri kullandı: 21 Şubat'taki duruşmada son savunmanın ardından kararın açıklanmasını bekliyoruz. Sanığın fiilden sonraki davranışları, delil karartmaya yönelik yaptıkları, iftira niteliğindeki beyanları, herhangi bir indirimin uygulanmasını mümkün kılmamaktadır.”