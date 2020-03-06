Ceren Damar davasında gerekçeli kararı açıklandı

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın ve sanık avukatının kamuoyunda tartışma yaratan savunmasına “başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın itibar edilmediği” belirtildi.

Hürriyet'ten Mesut Benli'nin haberine göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak tarihinde öldürülmüştü. Şenel’i öldüren öğrencisi Hikmet hakkında “Tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Hâkim Hasan Şatır başkanlığındaki mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda sanığa, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme merakla beklenilen kararının gerekçesini açıkladı.

Kararda sanığın ve sanık avukatının kamuoyunda tartışma yaratan savunmasına “başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın itibar edilmediği” belirtildi. Kararda, “sanığın fiilden sonraki ve mahkememizce yapılan yargılama sürecindeki davranışları, suç işleme konusundaki eğilimi maktuleyi sırtından 2 kez vurduktan sonra 9’u öldürücü 17 kez bıçaklaması, olay yerinden kaçması, olayın işleniş içimi ve vahameti” gerekçesiyle haklarında indirim yapılmadığı anlatıldı.