Cerattepe davası yoğun güvenlik eşliğinde başladı

Artvin'in Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerinin yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan dava bugün başladı.

Yeşil Artvin Derneği'nin açtığı davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe'de madencilik faaliyetleri için verdiği olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yürütmesinin durdurulması talep ediliyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), yaklaşık 300 kişinin sabahın erken saatlerinde davayı izlemek için Artvinden yola çıktığını ancak 6 ayrı güvenlik noktasında konvoyun durdurulup araçların arandığını aktardı.

Artvin'den Rize'ye giden konvoydaki CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan aramalara tepki göstererek, "İçişleri Bakanı ve iki ilin valileri ile görüştüm. Aynı araçların tekrar tekrar aranması manidar. Aynı kişi 3 kez aranıyor. Ben de milletvekili kimliğimi değil nüfus cüzdanımı veriyorum. Büyük bir bölüm duruşmaya yetişemeyecek. Artvin'de OHAL koşulları uygulanıyor" dedi.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı beklemediklerini de ifade eden Bayraktutan, "Buradan çıkacak kararın bir önemi de yok. Nihai karar Artvin halkının kararıdır. Artvin halkı kararını vermiştir" diye konuştu.

Yılın ilk aylarında Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Cerattepe'de madencilik işlemlerine başlama hazırlığı, Artvin'de tepkiyle karşılanmıştı.