T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Cerattepe davası yoğun güvenlik eşliğinde başladı

Dava, Artvin'in Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerinin yürütmesinin durdurulması talebiyle açılmıştı. Davayı izlemek için Artvin'den yola çıkan konvoy, yolda 6 kez durdurularak arandı.

19 Eylül 2016 16:03

Artvin'in Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerinin yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan dava bugün başladı.

Yeşil Artvin Derneği'nin açtığı davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe'de madencilik faaliyetleri için verdiği olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yürütmesinin durdurulması talep ediliyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), yaklaşık 300 kişinin sabahın erken saatlerinde davayı izlemek için Artvinden yola çıktığını ancak 6 ayrı güvenlik noktasında konvoyun durdurulup araçların arandığını aktardı.

Artvin'den Rize'ye giden konvoydaki CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan aramalara tepki göstererek, "İçişleri Bakanı ve iki ilin valileri ile görüştüm. Aynı araçların tekrar tekrar aranması manidar. Aynı kişi 3 kez aranıyor. Ben de milletvekili kimliğimi değil nüfus cüzdanımı veriyorum. Büyük bir bölüm duruşmaya yetişemeyecek. Artvin'de OHAL koşulları uygulanıyor" dedi.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı beklemediklerini de ifade eden Bayraktutan, "Buradan çıkacak kararın bir önemi de yok. Nihai karar Artvin halkının kararıdır. Artvin halkı kararını vermiştir" diye konuştu.

Yılın ilk aylarında Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Cerattepe'de madencilik işlemlerine başlama hazırlığı, Artvin'de tepkiyle karşılanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dava Artvin CerattepeDavayıArtvinCerattepeArtvin DerneğiBakanlığı Kafkasör Yaylası CerattepeEtki DeğerlendirmeHaber AjansıArtvindenRizeCHP Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanBakanıAynıBenBüyükArtvin OHAL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24