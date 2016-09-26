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Dünya

Cerablus'ta ÖSO'nun kurduğu hapishane 4 kişi tutuluyor

Tutulan kişilerden 3'nün PYD'li birinin de IŞİD üyesi olduğu iddia edildi

26 Eylül 2016 15:56

Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kurulan ilk hapishanede tutulan 4 kişiden üçünün PYD ve diğerini IŞİD üyesi olduğu iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında ÖSO tarafından ele geçirilen Cerablus'a dönüşler sürüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ilçede nüfus hızla yükselirken; çarşı ve pazarda insan yoğunluğu artmaya başladı.

Hapishane kurdular

Öte yandan, ÖSO içerisinde yer alan Sultan Murad Tümeni, iki katlı bir binada gerçekleştirilen tadilatın ardından hapishane kurdu.

Girişinde askerlerin nöbet tuttuğu binadaki odalar, koğuşa dönüştürüldü. Kapıları demir parmaklıklarla güçlendirildi, odalara pencereler açıldı. 

Sultan Murad birlikleri tarafından cephedeki çatışmaların ardından yakalanan 4 kişi, hapishaneye ilk yerleştirilenler oldu.

Habere göre; yakalanan mahkumlar, kurulacak mahkemelerde yargılanacak.

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