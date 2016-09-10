Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü ilk merkez Cerablus’a elektrik verilmeye başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü ilk merkez Cerablus’a elektrik verilmeye başlandı.

Türkiye'den Cerablus'a elektrik tedarikine yönelik başlattığı proje kapsamında, kentin kademeli olarak kentin Mirhatta mahallesi ve Türkçe isim taşıyan mahalle ve sokaklara sokaklarına elektrik vermeye başladı.

Sokak lambalarının ilk yanışını Cerabluslular alkış çalarak karşıladı.