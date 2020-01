Cerablus operasyonunun perde arkasında neler yaşandı?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Fırat Kalkanı' operasyonunun kararının, pazar günü İstanbul'da toplanan güvenlik zirvesinde alındığını aktardı. "Operasyonda öncelikli hedef, IŞİD'i sınırdan yaklaşık 40 kilometre derinliğe kadar püstürtmek. Ancak harekat bununla sınırlı kalmayacak" diyen Fırat, "Sınırda tam güvenlik sağlamak için batıya doğru 70 kilometrelik bir alanın kontrol altına alınması bekleniyor" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre de, Karkamış'tan Cerablus'a, karadan ve havadan başlatılan harekatın son kararı ve talimatı Tarabya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde verildi. O günden bugüne bölgede harekata ilişkin önemli hareketlilikler gözlenmişti. Edinilen bilgilere göre özel kuvvetler komutanı korgeneral Zekai Aksakallı da bizzat bölgeye giderek kuvvetlerini koordine etti.

Obüs ve çok namlulu roketatarları kullanan topçu birlikleri düğmeye bastı, mekanize birlikler, piyadeler ve havan takımları harekete geçti. Tank birlikleri konuşlandı. İnsansız hava araçları ve yer unsurlarıyla birlikte bölgede olan hava kuvvetleri F-16'larla harekata katıldı. Kara birlikleri için arazide geçitleri istihkamcı askerler iş makinalarıyla açtı, mayınları temizledi.

Operasyonla ilk etapta 40 kilometre içeri girilmesi ve tek başına Cerablus değil, IŞİD'in elindeki 70 kilometrelik bir hattın temizlenmesi konuşuldu. İlk hedef Cerablus'un temizlenmesi, sonra Cerablus-Mare hattının temizlenmesi operasyonun o bölgelerde de yapılması amaçlanıyor.

Harekata ilişkin her seçenek masada. Seçenekler arasında kara harekatı da var ancak öncelik Özgür Suriye Ordusunun karadan ilerlemesi.

Türkiye'nin tek amacı var; sınırlarını kontrol altına almak. Ankara, bunu muhatap ülkelere de anlattı..ABD'lilerle de görüşüldü, Rusya'yla da. Hepsine Türkiye'nin sınır güvenliği için askeri tedbirleri uygulayacağı belirtildi.. Şu ana kadar da müttefiklerden karşı çıkan olmadı.

Hem sınır güvenliği hem stratejik boyutu önemli Fırat Kalkanı operasyonu için Ankara'da diplomatik trafiğin yanı sıra karargahlar da hareketliydi. Harekat, karargahlarda an be an izlendi, yönlendirildi. Genelkurmay karargahında, Orgeneral Hulusi Akar harekatın başındaydı. Harekat merkezinde, ikinci başkan Orgeneral Ümit Dündar ve 'j başkanları' yani istihbarat, harekat, lojistik ve haberleşmeden sorumlu korgeneraller de hazır bulundu.