"Cerablus harekatından sonra ÖSO ve YPG'nin hedefi El Bab"

Türkiye'nin Cerablus'a yönelik Fırat Kalkanı harekâtı sonrası bölgedeki en kritik yer El Bab olarak gösteriliyor. Cerablus olmak üzere Menbiç'ten kaçan IŞİD üyelerinin El Bab'da toplandıkları istihbaratı verildi. El Bab'ı stratejik yapan nedense hem YPG hem de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) için kritik öneme sahip olması.

El Bab niye önemli?

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’nin bir araya getirdiği ve askeri destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Suriye’nin Cerablus kentini terör örgütü IŞİD’in elinden alması, ülkenin kuzeyinde yeni hamlelerin önünü açtı.

Cerablus’taki ÖSO üyeleriyle, Menbiç’in kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG komşu oldu. Şimdi iki tarafın da hedefinde IŞİD’in kontrolündeki El Bab var.

El Bab, PYD’nin Türkiye sınırında ilan ettiği Cezire ve Kobani kantonlarıyla Hatay’ın karşısındaki Afrin kantonunu birleştirmek için kritik bir noktada bulunuyor.

Fırat Kalkanı operasyonuyla IŞİD’den alınan Cerablus’un yaklaşık 60 km güneybatısında kalıyor. 12 Ağustos’ta PYD/YPG liderliğindeki SDG güçleri, Cerablus’un yaklaşık 40 km güneyindeki Menbiç’i aldığında, yeni hedeflerinin batıdaki El Bab olduğunu açıklamış ve El Bab Askeri Konseyi’ni kurmuştu.

El Bab’ı Türkiye destekli grupların ele geçirmesi durumunda YPG’nin Kürt koridoru kurma planı büyük bir darbe alacak.

Suriyeli muhaliflerin haber sitesi Zaman al-Wasl’a göre Türkiye destekli ÖSO gruplarının komutanlarından Muhammed Ebu İbrahim, Cerablus ve çevresindeki köylerin kurtarılmasının ardından sıradaki hedeflerinin El Bab’ı IŞİD’in elinden almak olduğunu söyledi.

Kilis’in karşısındaki Suriye toprağı El Rai’de (Çobanbey) IŞİD’le savaşan ÖSO gruplarının yetkilisi Moro Kefer Nasıh, yaklaşık 10 gün önce yaptığı açıklamada El Bab’a YPG’den daha önce ulaşmak istediklerini söylemişti.

Nasıh, “Hedefimiz sadece Çobanbey’i ele geçirmek değil. Biz Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yarış içindeyiz. Bu bölücü güçler Afrin’e ulaşmak için zamanla yarışıyor. Biz Çobanbey’deki noktaları tamamen kontrol altına aldığımızda El Bab’a daha yakın olacağız ve onu kurtaracağız” demişti. Eski Özel Kuvvetler mensubu ve analist Metin Gürcan, Twitter’dan yaptığı yorumda, El Bab’ı IŞİD’in elinden YPG’nin mi yoksa Ankaradestekli ÖSO’nun mu alacağı sorusunun cevabının ve bu konuda ABD ve Rusya’nın tercihlerinin Suriye’nin kuzeyinin geleceğini belirleyeceğini kaydetti.

Sürkiye sınırına yaklaşık 30 km uzaklıkta olan IŞİD kontrolündeki El Bab, SDG kontrolündeki Menbiç ile Halep arasında yer alıyor. El Bab, Menbiç’in 45 km batısında ve Cerablus’un 60 km güneybatısında kalıyor. El Bab’ın ÖSO’nun eline geçmesi, Esad’ın kontrolü sağlamaya çalıştığı Halep’te muhalif baskısını arttırabilir.

Sanayi ve ticaret merkezi

El- Bab Yerel Meclis Başkanı Talel Abu Suriye'nin en büyük ilçesi olan El- Bab'ın stratejik önemini anlattı.

Yenişafak'ta yer alan habere göre Abu şöyle konuştu:

“El-Bab ilçesi Halep'in en büyük ilçesi, bölgenin sanayi ve ticaret merkezi olması hasebiyle özel öneme sahip. DAİŞ terör örgütü ilçeyi 2014 yazında işgal etti. DAİŞ için de Rakka'dan sonra ikinci başkent niteliği taşıyor. Rejim, PYD ve muhalifler için El-Bab hayati öneme sahip. Şuan Rejim'in ilçeye uzaklığı 15 kilometre iken, PYD'ye 25 kilometre, muhalifler ise 23 kilometre mesafede konuşlanmış durumda. Muhaliflerin hem Çobanbey hem de Cerablus'dan iki hat üzerinden ilerlerken, rejim Kuveyris beldesinden El-Bab yönünde ilerliyor. PYD ise Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinden El-Bab'a yönelik tehdit unsuru olarak varlığını sürdürüyor"