Cerablus harekâtı 4. gününde; ÖSO, 5 köyü daha ele geçirdi

Türkiye'nin desteğiyle Suriye Cerablus'a giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Cerablus ve Çobanbey bölgelerinde IŞİD'in kontrol ettiği beş köyü daha ele geçirdi. Sınır boyunda ise, IŞİD'in döşediği mayınlar kontrollü bir şekilde patlatıldı. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre de TSK'ya bağlı uçaklar Cerablus'ta bir cephaneliği ve komuta merkezini imha etti.

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı, dördüncü gününde. Mİlliyet'te yer alan habere göre, Halep ilinin kuzeyindeki Cerablus'ta geçen salı Türk ordusunun desteğiyle ilçe merkezine hakim olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölgenin güneybatısında Elvaniye, Kamir (Haymar) ve Aşağı Karakuyu köylerini IŞİD'den aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, muhalifler, Türkiye sınırında Gaziantep'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Çobanbey ilçesinde de Memili (Tel Atiya) ve Hacac köylerini ele geçirdi.

Cerablus ilçesinde kontrolü ele geçiren ÖSO, Karkamış Sınır Kapısı yakınına IŞİD'in döşediği el yapımı patlayıcıları buluyor. İlçede oluşturduğu güvenlik noktalarıyla kontrol çalışmalarını sürdüren ÖSO güçleri, yoğun şekilde alan temizliği yapıyor. ÖSO mensupları, sınır hattına döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediliyor.

İmha sırasında gerçekleşen patlama sesi, sınırın kuzeyindeki Gaziantep Karkamış'tan duyuldu. Ayrıca, patlamayla birlikte gökyüzüne yükselen dumanlar da yine Karkamış'tan net bir şekilde görüldü.

Bugün saat 13.30 sıralarında da Karkamış’ın Soylu ve Karanfil Mahallesi yakınlarındaki sınır hattında IŞİD militanları tarafından araziye döşenmiş olan patlayıcılar, kontrollü imha edildi. Mayınların patlatılması ve ardından oluşan duman Türkiye tarafında kısa süreli heyecana yol açtı.

Sınır çevresinin patlayıcılardan tamamen temizlenmesiyle iki yılı aşkın süredir kapalı olan Karkamış Sınır Kapısı da açılacak.

Askeri hareketlilik sürüyor

Harekatın başlaması ardından Karkamış’a askeri sevkiyat da devam ediyor. Gaziantep’te bulunan 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan sevk edilen zırhlı araç ve tanklar, sınır hattında bulunan Soylu Mahallesi yakınlarında konuşlandırıldı. Tanklar, sabah saatlerinden itibaren ise Suriye tarafına geçerek Cerablus’un köylerine yakın noktalarda kontrollerde bulunduğu görüldü. Yine sınırda konuşlu bazı ambulansların da zaman zaman hareketlendiği ve Cerablus’un köylerindeki çatışmalarda yaralanan ÖSO mensuplarını alarak hastaneye taşıdığı bildirildi.

En büyük endişe bomba yüklü araçla saldırı

Cerablus'ta kontrolü tamamen ele geçiren ÖSO güçleri, ilçeye dönenleri evlerine yerleştiriyor.

ÖSO birlikleri, ilçe merkezinin çevresindeki tüm yollarda kontrol noktaları oluşturdu. Bu alanlarda gelenler kimlik kontrolünden geçirilerek üzerleri ve araçları arandıktan sonra Cerablus’a alınıyor.

İlçe güvenliğini sağlayan ÖSO mensuplarının en büyük korku ve endişesi ise, IŞİD’in daha önce kaybettiği birkaç bölgede yaptığı gibi bomba yüklü araçla veya canlı bomba saldırı yapması. Bunun için de ana kontrol noktasına ulaşmadan kademeli geçiş noktaları oluşturduğu bildirilen ÖSO mensuplarının, olası sızma girişimlerine karşı da yüksek noktalarda sürekli keskin nişancılarla gözetleme yaptığı ifade edildi.

Kızılay yemek dağıtıyor

Kızılay ekibi ise günde 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılması amacıyla Karkamış’ta mobil mutfaklar kurdu. Kızılay yetkilileri, şu anda çeşitli yardımlar gönderdikleri Cerablus’ta, mayınların temizlenmesi ve ilçe halkının dönmesinin ardından sıcak yemek dağıtımı yapmayı amaçladıklarını söyledi. Yetkililer, bayramda da yine Cerablus halkına yardım paketleri ulaştıracaklarını da dile getirdi.