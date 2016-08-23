Cerablus Askeri Meclis Genel Komutanı öldürüldü

Cerablus Askeri Meclisi’nin Genel Komutanı, Abdulsettar El-Cadirî bir suikast sonucu öldürüldü.

Cerablus Askeri Meclisi, düzenlediği bir basın açıklaması ile kuruluşunu ilan etmişti.

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, basın açıklaması ile kurulmasını duyurmasının yaklaşık 3 saat sonra gerçekleşen suikastte Cerablus Askeri Meclisi Genel Komutanı Abdulsettar El-Cadirî ağır yaralandı.

Tedavi için hastaneye kaldırılan El-Cadirî, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haberde, El-Cadirî’nin iki ajan tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Söz konusu iki kişinin Cerablus Askeri Meclisi tarafından yakalandığı ve sorgularına başlandığı belirtildi.

Konuya ilişkin Cerablus Askeri Meclisi tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.