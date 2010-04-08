Cepten ücretsiz konuşun

T24- Skype adlı yazılım, yüklü olduğu bilgisayarlarda karşılıklı olarak ücretsiz sesli ve görüntülü görüşmeler yapmanızı sağlamanın yanında, Skype kontörü satın almanız halinde, dünyanın dört bir yanındaki sabit telefonları da uygun tarifelerle aramanıza izin veriyor.



İşin güzel tarafı, şirket uzunca bir zaman sadece bilgisayarlarda yer alan yazılımı, bundan birkaç yıl önce mobil platformlara da uyarlamaya başladı. Bu şu demek: İnternete bağlanma yeteneğine sahip ve üzerinde Skype uyumlu işletim sistemi barındıran bir akıllı telefonunuz varsa, Skype'ın mobil sürümünü telefonunuza yükleyerek bilgisayarında ya da telefonunda Skype kullanan kullanıcıları arayıp onlarla görüşebilirsiniz. Bu da bu yolla gerçekleştirdiğiniz iletişim maliyetlerinin azalması, hatta çoğu durumda sıfırlanması anlamına geliyor.



Geniş Bant İletişim İşi Kolaylaştırıyor

Skype mobile yazılımını cep telefonunuza indirip kullanabilmeniz için öncelikle Skype uyumlu bir akıllı cep telefonuna ve cep telefonunuz üzerinde geniş bant internet bağlantısına ihtiyacınız var. Skype'ın mobil sürümü BlackBerry, Android, İPhone ve Symbian işletim sistemine sahip cep telefonları tarafından destekleniyor. Windows Mobile platformu içinse yıllardır mevcut olan sürüm, birkaç ay önce ürün geliştirme çalışmalarının oldukça zahmetli olduğu gerekçesiyle geri çekildi.



Skype, ICQ ve Messenger'a benzer bir mantıkla çalışıyor. Önce kendinize bir hesap oluşturuyorsunuz, ardından bu hesaba arkadaşlarınızı ekliyorsunuz ve kimin çevrimiçi olduğunu görüp anında arayabiliyorsunuz. Yazılımı cep telefonunuza yüklediğinizde, arkadaş listenize ulaşmak için internet bağlantısının olduğu bir yerden isminizi ve şifrenizi girmeniz yeterli oluyor.



Ancak Skype üzerinden cep telefonunuza ulaşılmasını istiyorsanız yazılımı telefonunuzda sürekli açık tutmanız gerekiyor. Bu da veri trafiği oluşturuyor ve cihazın pil performansını etkiliyor. Ayrıca İPhone gibi çoklu görev desteklemeyen telefonlarda Skype yazılımını sürekli açık tutmak mümkün değil. Skype'ın bu gibi kullanım istekleri için belli bir ücret karşılığı size özel Skype telefon numarası satmak gibi seçenekleri var. Bunları yazılımın kendi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.



Yazılımı son zamanlarda popüler yapan bir diğer gelişme 3G ağlarının yaygınlaşması. Skype'ın 3G üzerinden gerçekleştirdiği sesli iletişim performansının kesintisizliği garanti edilemez dense de, hâlihazırda 3G aboneliğinizin olduğu durumlarda Skype kullanan bir tanıdığınıza telefon açmak yerine, mevcut 3G bağlantısıyla Skype üzerinden aramak ekonomik bir çözüm. WİFİ bağlantısının olduğu yerlerde zaten bir sorun yaşanmayacağı söyleniyor.



Özetle Skype'ın mobil sürümü, özellikle belli bir grupla yoğun iletişim halinde olması gereken ve masraflarını kontrol altında tutmak isteyenler için gayet mantıklı bir alternatif sunuyor. Skype, Skype'ın mobil sürümü, uyumlu modeller, sunulan ek hizmetler ve sabit numaraları aradığınızda uygulanacak tarifelerle ilgili detaylı bilgiye skype.com adresinden ulaşabilirsiniz.