'Cep'ten polisi aradı, enkazdan kurtuldu

T24 -

Enkaz altından cep telefonuyla yardım istedi

Erciş'te Van yolu üzerinde bulunan Bayramoğlu apartmanı'nın enkazından depremden yaklaşık 10 buçuk saat sonra 17 yaşındaki Zeynep Karataş sağ olarak çıkarıldı.Karataş'ın annesinin yaşam belirtisi göstermesi üzerine zamana karşı bir yarışa giren kurtarma ekipleri Zeynep Karataş' ın annesi Aynur Karataş'ı da enkazdan sağ olarak çıkarttı.Enkazlardan çıkarılan yaralılar çevre illerdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Bayramoğlu Apartmanı'ndan yaralı olarak çıkartılan anne Aynur Karataş Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken 17 yaşındaki Zeynep Karataş da Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Van ve Erciş'te enkaz altında kalan vatadaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Erciş'te enkazdan 2 öğretmen sağ çıkarıldı.Depremin üzerinden her geçen saat, yaşam koşulları da gözönüne alındığında ümitleri giderek azaltırken, sağ olarak kurtarılanlar sevindirdi. Deprem üzerinden yaklaşık 17 saat geçtikten sonra saat 06.30 sıralarında kurtarılan Halil Özdemir, hasar gördüğü için boşaltılan Devlet Hastanesi yerine Toplum Sağlığı Merkezi’ne getirildi. Burada ilk tedavisi yapılan Özdemir, ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevkedildi.Erciş'te Cami Kebir Mahallesinde, çöken 6 katlı bir binanın enkazı altında kalan Yalçın Akay, cep telefonuyla 155 Polis İmdat hattını arayarak, bulunduğu yeri tarif etti.Polisin durumu ilettiği Sivil Savunma ekipleri, Akay'ı cep telefonuyla arayarak tam yerini tespit ettikten sonra çalışmaları başladı. Akay, ekiplerin çabalarıyla enkaz altından çıkarıldı.Sağ bacağından yaralanan Yalçın Akay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Akay'ın kurtarıldığı 6 katlı bina enkazının altında başka insanlar olduğunu belirleyen Sivil Savunma ekipleri, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.