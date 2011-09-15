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Dünya

Cepte 'Yahudi mi değil mi?' tartışması

Apple cep telefonları için geliştirilen bir uygulamada ırkçılık yapıldığı iddiası tartışma yarattı...

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Apple cep telefonları için geliştirilen bir uygulamada ırkçılık yapıldığı iddiası tartışma yarattı.

"SOS Racisme" isimli ırkçılık karşıtı Fransız örgütün tepki gösterdiği uygulama, kullanıcılara tanınmış kişilerin Yahudi olup olmadıklarını belirleme imkânını sunuyor. Tartışmalar üzerine "Yahudi mi, değil mi?" başlıklı cep telefonu uygulaması, şirketin Fransa'daki internet satış sitesinden kaldırıldı.  



APPLE'A DAVA AÇACAKLARDI

Irkçılık karşıtı dernek, Fransız yasaları uyarınca kişilerin onayı olmadan şahsi kimlik bilgilerinin açıklanmasının yasadışı olduğuna dikkat çekerek, tartışmayı Fransız gündemine taşıdı. 

Örgüt yaptığı basın açıklamasında uygulamanın satışının durdurulmasını, aksi halde Apple şirketine karşı yasal süreç başlatılacağını belirtti.

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