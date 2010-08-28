-CEPTE ÖZEL NUMARALARA ASTRONOMİK FİYAT MERSİN (A.A) - 28.08.2010 - Cep telefonu kullanımında abone sayısının her geçen gün arttığı Türkiye'de, kimi vatandaşlar hem ''prestij'' hem de ''akılda kalıcı'' olması nedeniyle özel numaralara ilgi gösterirken, bazı kullanıcılar internet sitelerinde satılığa çıkardıkları hatlarına numarasına göre 100 bin liraya varan astronomik rakamlar talep edebiliyorlar. GSM operatörleri Turkcell, Avea ve Vodafone'un faaliyet gösterdiği Türkiye'de, toplam abone sayısı 60 milyonu aştı. Abone sayısının çoğalmasıyla her şebekeden yeni kodlu numaralar piyasaya sunulurken, GSM firmaları arasındaki numara taşıma işlemleri nedeniyle hangi numaranın hangi şebekeye ait olduğu da belirlenemez hale geldi. Firmalar arasındaki rekabet ve özel kampanyalar nedeniyle kimi tüketiciler birden fazla hat taşımaya başladı. Abone sayısına bağlı artış sürerken, bazı tüketiciler ''prestij'' kimileri de ''akılda kalıcı'' olması nedeniyle özel numaralar tercih etmeye başladı. Bazı tüketicilerin son 4 rakamı yaşadıkları şehrin plaka numaralarının (05XX XXX 33 33 Mersin, 05XX XXX 01 01 Adana, 05XX XXX 06 06 Ankara) yer aldığı hatları tercih etmesi, bazılarının da sonu doğum tarihi ile biten numaraları (05XX XXX 1973, 05XX XXX 1974), bazılarının ise tuttuğu takımın kurulduğu tarihle biten numaraları (05XX XXX 1903, 05XX XXX 1905, 05XX XXX 1907) talep etmesi oluşan piyasada fiyatları belirlemede etken oldu. -BİR HAT İÇİN EV-ARABA FİYATI İSTİYORLAR- Özellikle ''prestij'' açısından 532'li hatların tercih edildiği piyasada, bazı internet sitelerinde yer alan ilanlarda satıcılar numarasına göre bir hat için neredeyse bir araba ya da ev bedeli kadar fiyat biçiyorlar. Satışa sunulan hatlarda fiyatlar, kullanılmamış veya ikinci el oluşuna, GSM operatörüne, operatör koduna, faturalı veya faturasız oluşuna, özellikle numaralarının kolay ezberlenebilmesi ve il plakası, doğum tarihini çağrıştırmasına göre farklılık gösterebiliyor. İnternetteki bir alışveriş sitesinde 0532 333 X 333 numaralı hattını 100 bin TL'ye satılığa çıkaran İstanbul'da yaşayan Yasin Karacan, kendisini daha çok çağrı merkezleri ve büyük firmaların aradığını, ancak en yüksek 15 bin TL teklif edildiğini söyledi. Adını açıklamak istemeyen bir kişi ise özel numaralara olan ilgi nedeniyle aynı alışveriş sitesinde 50 bin avro'ya satışa çıkardığı 0532 XXX 0532 numaralı hattı için kendisine otomobil ve para teklif edildiğini, ancak, istediği rakamın altında kaldığı için satmadığını kaydetti. Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, Türkiye'de böyle bir sektör oluştuğunu ancak, ''aklı başında bir tüketici''nin buna rağbet etmeyeceğini söyledi.