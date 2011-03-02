-CEP'TE "YAKIN TEMAS" DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Telekomünikasyon sektöründe uygulama geliştiriciler ve işletmeler yakın alan iletişimine odaklanıyor. Şu an basit uygulamaları görülen ''Yakın Temas'' çalışmaları, hayatı tüm yönleri ile kucaklayacak ve cep telefonlarında yeni trend ''yakın temas'' olacak. İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin ardından, telekomünikasyon analistleri, PR şirketleri ve özgün tasarımcılar konferansa ilişkin değerlendirme ve raporlar yayınlamaya başlarken, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, NFC uygulamaları dolayısıyla cep telefonları hayatta tahmin edilenden daha çok yer kaplayacak. Aralarında Vodafone, America Movil, Axiata Group Berhad, Bharti, China Unicom, Deutsche Telekom, KT Corporation, MTS, Orange, Qtel Group, SK Telecom, Softbank Mobile, Telecom Italia, Telefonica, Telekom Austria Group ve Telenor gibi operatörlerin bulunduğu bir grup, Yakın Alan İletişimi-Near Field Communications (NFC) uygulamalarına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ve 2012 yılı içerisinde uygulamaların ticari olarak hayata geçirileceğini açıkladılar. NFC'nin yararları en çok mobil ödeme konusunda biliniyorken uygulama alanlarının uçsuz bucaksız olduğu ve yenilikler için büyük bir fırsat yarattığı ifade ediliyor. Frost&Sullivan şirketinin raporuna göre, mobil bilet, mobil kupon, bilgi ve içerik değişimi, araç kontorlü, ev, otel ve ofis gibi bir çok konuda uygulama yapılabilecek olan NFC sektörünün büyüklüğünün 2015 yılı itibarıyla 110 milyon avroya ulaşacağı tahmin ediliyor. NFC teknolojisi, cihazların birbirlerine dokunacak kadar yaklaştıkları zaman etkin oluyor ve cihazların birbirleri ile konuşabilmelerini, ancak bu şartlar altında mümkün kılıyor. Bu sebeple cihaz sahipleri için psikolojik rahatlık, kullanım kolaylığı ve güvenlik de sağlıyor. Ancak NFC'nin cihaz modeli ve operatör ağından bağımsız olması için, önündeki en büyük engel, gerekli sertifika ve test standartlarının küresel anlamda oluşturulması. Bunun için Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) çaba sarfetmesi bekleniyor.