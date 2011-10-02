‘Cep’siz kadın çıplak gibi hissediyor

T24 - Avustralya'da yapılan bir araştırmada kadınların çoğunun, cep telefonları olmayınca kendilerini "kayıp" ve "çıplak" hissettikleri ortaya çıktı.



Avustralya'nın "Kidspot.com.au" web sitesinin araştırmasına göre, bu ülkedeki kadınların yüzde 83'ü SMS göndererek haberleşmeyi tercih ederken, yüzde 42'si telefonla konuşmayı yeğliyor.



18 ila 65 yaşındaki 5 bin 435 kadının katıldığı araştırmada ayrıca, akıllı telefonlarını kayıt, kamera, elektronik posta, GPS ve görüntülü sohbet özelikleriyle kişisel asistan gibi gören kadınların, bu cihazları "bilgi ve habere açılan bir pencere" olarak kabul ettikleri tespit edildi.



Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yüzde 30'u cep telefonları olmaksızın yaşayamayacaklarını, yüzde 24'ü bunlarla "duygusal bir bağları" bulunduğunu söylerken, yüzde 22'si bunların sadece pratik cihazlar olduğunu dile getirdi.



Kadınların yalnızca yüzde 3'ü mobil telefonların gerekli olmadığını belirtti.





