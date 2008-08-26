Ceple ödeme yaygınlaşıyor

Cep telefonu kullanarak kredi kartından güvenli ve kolay şekilde alışveriş yapmayı sağlayan "mobil ödeme" sisteminin yaygınlaştığı bildirildi. Gündelik hayatın hemen her alanında boy gösteren cep telefonları, alışverişlerde "para" yerine de geçmeye başladı.



"Mobil ödeme" olarak adlandırılan sistemde, GSM operatörüne başvurularak, kredi kartı bilgileri veriliyor ve alışverişlerde kullanılacak şifre alınıyor. Daha sonra mobil ödeme sistemini kabul eden, aralarında restoranlar, hava yolu şirketleri, teknoloji marketleri, e-ticaret siteleri bulunan iş yeri veya sitelerden ya da ve otomat cihazlarından alışveriş gerçekleştirilebiliyor. Bunun için cep telefonundan satıcı ve ürünün kodu ile şifrenin kısa mesajla (SMS)gönderilmesi yeterli oluyor.



Kredi kartını yanında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran sistemle, kartın çalınması ve kaybolması gibi riskler ortadan kalkarken, özellikle internetten alışverişlerde kart bilgileri verilmediği için güvenlik artıyor.



Ayrıca mobil ödemeyle, kredi kartının evde unutulması nedeniyle alışveriş yapılamaması ya da bozuk para bulunmaması nedeniyle otomat makinelerinin kullanılamaması gibi sorunlar da ortadan kalkıyor.



Kart unutma ve bozuk para derdi ortadan kalkıyor



Mobil ödemeyle, kurum ve şirket çalışanları yemek bedelini cep telefonu aracılığıyla ödeyebiliyor. Böylece yemek fişleri ve biletlerinin çalınması ve kaybolması gibi sorunlar engellenirken, iş yerleri de harcamaları kontrol etme, belli saatler ve yerlerle sınırlama gibi imkanlara kavuşuyor.



Mobil ödemenin, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, toplu taşıma ve otopark ücretleri ile kira ödemeleri ve internetten içerik indirilmesi gibi alanlarda da kullanılması ve bu harcamaları kayıtlı ve denetlenebilir hale getirmesi için çalışmalar sürdürülüyor.



Ayrıca mobil ödemeyle, kredi kartının evde unutulması nedeniyle alışveriş yapılamaması ya da bozuk para bulunmaması nedeniyle otomat makinelerinin kullanılamaması gibi sorunlar da ortadan kalkıyor.



Mobil ödemeyle, kurum ve şirket çalışanları yemek bedelini cep telefonu aracılığıyla ödeyebiliyor. Böylece yemek fişleri ve biletlerinin çalınması ve kaybolması gibi sorunlar engellenirken, iş yerleri de harcamaları kontrol etme, belli saatler ve yerlerle sınırlama gibi imkanlara kavuşuyor.



Mobil ödemenin, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, toplu taşıma ve otopark ücretleri ile kira ödemeleri ve internetten içerik indirilmesi gibi alanlarda da kullanılması ve bu harcamaları kayıtlı ve denetlenebilir hale getirmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

