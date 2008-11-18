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Bilim / Teknoloji

'Cephe kamerası' hayat kurtaracak

El bombası gibi atılan bir kamera, askerlerin pusu kurulan yerleri ve tehlikeli tuzakları görmelerini sağlayarak hayatlarını kurtarıyor.

18 Kasım 2008 02:00

İngiltere'de geliştirilen ve çatışma sırasında el bombası gibi atılan bir kamera, askerlerin pusu kurulan yerleri ve tehlikeli tuzakları görmelerini sağlayarak hayatlarını kurtarıyor.

"I-Ball" adlı kablosuz cihazın içine yerleştirilen kamera 360 derecelik görüş açısıyla, fırlatıldığı yerdeki durumun anında panoramik görüntüsünü gönderebiliyor. Top biçimindeki kamera bir el bombası fırlatıcısı ya da elle atılabiliyor.

Cihazın içindeki kürede görüntü sensörleri ve iki adet balık gözü lens bulunuyor. Kablosuz sistemle gönderilen veri, Filed Programmable Gate Array olarak bilinen bir işlemciyle yeniden oluşturularak 360 derecelik gerçek zamanlı görüntüsü elde ediliyor.

İskoçya'daki Dreampact şirketinden mühendis Paul Thompson tarafından geliştirilen I-Ball konsepti ilk olarak Savunma Bakanlığı'nın (MoD) geçen yılki Yeni Fikirler yarışmasında ortaya çıkmıştı.

Thompson, cihazın hala gelişme aşamasında olduğunu belirterek, savaş alanında kullanılabilecek hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Yeni teknolojiye Savunma Bakanlığı'ndan da olumlu not verildi.

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