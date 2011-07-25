-CEPHANELİK GİBİ TIRA BASKIN NUSAYBİN (A.A) - 24.07.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırda yapılan aramada çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'tan geldiği belirtilen ve plakası ile sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir tırı Nusaybin Bölge Trafik İstasyonu önünde durdurdu. Tırda yapılan aramada ilk belirlemelere göre çok sayıda Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek ve tabancanın yanı sıra değişik çapta mermiler bulundu. Polis ekiplerinin tırdaki araması devam ediyor.