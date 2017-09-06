T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cephanelik gibi eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Latif SANSÜR / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin ev ve işyerlerine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, tarihi eser, bomba imalatında kullanılabileceği değerlendirilen boru parçaları ele geçirildi

06 Eylül 2017 15:46

Latif SANSÜR / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde polisin ev ve işyerlerine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, tarihi eser, bomba imalatında kullanılabileceği değerlendirilen boru parçaları ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen MÖ. ile eşi G.Ö.Ö.\'nin işyerleri ile yaşadıkları eve geçen 25 Ağustos\'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 70 gram metemfetamin, 56 uyuşturucu hap, 16 gram esrar, 1 kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 42 mermi, 3 tabanca, 131 tabanca mermisi, el yapımı bomba imalatında kullanılabileceği değerlendirilen 17 boru parçası, 20 tarihi sikke ile çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi. M.Ö. ve eşi G.Ö.Ö. gözaltına alındı. Çiftin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliNazilliEmniyet MüdürlüğüAğustosYapılanFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24