Cephanelik gibi eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Latif SANSÜR / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde polisin ev ve işyerlerine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, tarihi eser, bomba imalatında kullanılabileceği değerlendirilen boru parçaları ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen MÖ. ile eşi G.Ö.Ö.\'nin işyerleri ile yaşadıkları eve geçen 25 Ağustos\'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 70 gram metemfetamin, 56 uyuşturucu hap, 16 gram esrar, 1 kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 42 mermi, 3 tabanca, 131 tabanca mermisi, el yapımı bomba imalatında kullanılabileceği değerlendirilen 17 boru parçası, 20 tarihi sikke ile çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi. M.Ö. ve eşi G.Ö.Ö. gözaltına alındı. Çiftin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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