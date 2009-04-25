Cephanelik 3 subayı tutuklattı

İSTEK Vakfı'na ait olup Deniz Grup Komutanlığı'nın kullanımında bulunan arazide gelişmiş dedektörlerle yapılan aramada ikinci bir cephanelik tespit edildi. Ergenekon savcılarının yönetimindeki kazı sonunda bulunan silahlar ilkinden üç kat daha fazla.
ÇYDD yöneticisi Yüksel tahliye edildi
Yurtdışında bulunan Bedrettin Dalan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu İSTEK Vakfı’nın Poyrazköy’de bulunan, ancak yıllardır SAT komandolarının eğitim alanı olarak kullanılan arazide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gelen bir ihbar sonucunda geçen salı günü kazı başlatılmıştı. Kazılar sonunda 10 el bombası, dokuzu dolu 10 LAW silahı, 20 ses bombası, 250 gram C4, 19 aydınlatma fişeği, üç gösteri bombası, 10 adet dinamit lokumu, 800 adet G-3 piyade tüfeği mermisi ve tabanca mermisi çıkarılmıştı.
Gazetecilerin kimliklerine el konuldu
Sabah saatlerindeyse Poyrazköy'de ki kazıları görüntülemek için askeri alana izinsiz olarak giren basın mensuplarının kimliklerine el konuldu. 8 basın mensubu, SAT komandoları tarafından fark edilerek durduruldu. Basın mensupları, SAT komandoları tarafından kimliklerine el konulduktan sonra bölgeden çıkarıldı. 30 metre derinlikte yeni cephanelik
Mühimmat çıkarıldıktan sonra da yerin 25-30 metre altındaki metalleri algılayan özel dedektörlerle aramalar sürdü. Kazının dördüncü günü akşam saatlerine doğru yeni bir cephaneliğe ulaşıldığı bilgisi geldi. Çıkarılan mühimmatlar
Ergenekon savcılarının yönetiminde gerçekleştirilen kazıda çıkarılan silah ve mühimmat şunlar:
Bin 500 adet m -16 piyade tüfeği mermisi
500 adet 9 mm çapında tabanca mermisi
22 lav silahı
14 el bombası
24 el bombası fünyesi
7 hakem bombası
3 gösteri bombası
23 işaret fişeği
45 sis bombası
50 mm'lik ateşleme fitilleri
450 gram C3 patlayıcı
5 bubi tuzağı,
2 kullanılmış bubi tuzağı,
15 aydınlatma fişeği
30 metre uzunluğunda infilaklı fitil
38 metre uzunluğunda saniyelik fitil
3 bin 17 adet çeşitli çaplarda fişek
1 adet siyah renkli kamuflaj kremi tüpüBiri emekli 3 subay tutuklandı
Salı günü ele geçirilen mühimmatla ilgili gözaltında bulunan emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Emre Onat dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan emekli binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe ve Deniz Binbaşı Emre Onat, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler.
Mahkeme, Bektaş, Kireçtepe ve Onat'ın, "terör örgütüne üye olmak", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. ‘Albay Göktaş gömdürdü’ iddiası
Mahkeme bu silahlarla savcılara saldırı hazırlığında olup olmadıklarına dair soru sorulduğu öne sürüldü. Ayrıca soruşturmada daha önceki operasyonlarda tutuklanan Albay Mustafa Levent Göktaş’ın, Levent Bektaş’a bu silahları verdiği ve sorgusu süren iki albayla birlikte gömdürdüğü yönünde suçlamalarda bulunulduğu öğrenildi. SAT komandolarının eğitim merkezi
Mühimmatın bulunduğu arazi, Deniz Kuvvetleri’nin SAT ve SAS komandolarının eğitim merkezi yakınında yer alıyor. Arazide ele geçirilen mühimmat dün akşam İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelemeye alındı. İncelemeler sırasında ele geçirilen malzemelerin menşei tespitleri yapılarak daha önce ele geçirilen silah ve mühimmatlarla benzerlik gösterip göstermediği araştırılacak.
Silahlarla ilgili olarak 4'ü muvazzaf subay altı kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç subay adliyeye sevk edilirken 1 emekli subay emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Silah ve mühimmatla ilgisi olduğu belirtilen emekli Yarbay Turan E. ile Deniz Binbaşı Erhan U.’nun da arandığı bildirildi.