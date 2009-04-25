Cephanelik 3 subayı tutuklattı

ÇYDD yöneticisi Yüksel tahliye edildi



Gazetecilerin kimliklerine el konuldu

30 metre derinlikte yeni cephanelik

Çıkarılan mühimmatlar

Biri emekli 3 subay tutuklandı

‘Albay Göktaş gömdürdü’ iddiası

SAT komandolarının eğitim merkezi

Yurtdışında bulunan Bedrettin Dalan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu İSTEK Vakfı’nın Poyrazköy’de bulunan, ancak yıllardır SAT komandolarının eğitim alanı olarak kullanılan arazide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gelen bir ihbar sonucunda geçen salı günü kazı başlatılmıştı. Kazılar sonunda 10 el bombası, dokuzu dolu 10 LAW silahı, 20 ses bombası, 250 gram C4, 19 aydınlatma fişeği, üç gösteri bombası, 10 adet dinamit lokumu, 800 adet G-3 piyade tüfeği mermisi ve tabanca mermisi çıkarılmıştı.Sabah saatlerindeyse Poyrazköy'de ki kazıları görüntülemek için askeri alana izinsiz olarak giren basın mensuplarının kimliklerine el konuldu. 8 basın mensubu, SAT komandoları tarafından fark edilerek durduruldu. Basın mensupları, SAT komandoları tarafından kimliklerine el konulduktan sonra bölgeden çıkarıldı.Mühimmat çıkarıldıktan sonra da yerin 25-30 metre altındaki metalleri algılayan özel dedektörlerle aramalar sürdü. Kazının dördüncü günü akşam saatlerine doğru yeni bir cephaneliğe ulaşıldığı bilgisi geldi.Ergenekon savcılarının yönetiminde gerçekleştirilen kazıda çıkarılan silah ve mühimmat şunlar:Bin 500 adet m -16 piyade tüfeği mermisi500 adet 9 mm çapında tabanca mermisi22 lav silahı14 el bombası24 el bombası fünyesi7 hakem bombası3 gösteri bombası23 işaret fişeği45 sis bombası50 mm'lik ateşleme fitilleri450 gram C3 patlayıcı5 bubi tuzağı,2 kullanılmış bubi tuzağı,15 aydınlatma fişeği30 metre uzunluğunda infilaklı fitil38 metre uzunluğunda saniyelik fitil3 bin 17 adet çeşitli çaplarda fişek1 adet siyah renkli kamuflaj kremi tüpüSalı günü ele geçirilen mühimmatla ilgili gözaltında bulunan emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Emre Onat dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan emekli binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe ve Deniz Binbaşı Emre Onat, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler.Mahkeme, Bektaş, Kireçtepe ve Onat'ın, "terör örgütüne üye olmak", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.Mahkeme bu silahlarla savcılara saldırı hazırlığında olup olmadıklarına dair soru sorulduğu öne sürüldü. Ayrıca soruşturmada daha önceki operasyonlarda tutuklanan Albay Mustafa Levent Göktaş’ın, Levent Bektaş’a bu silahları verdiği ve sorgusu süren iki albayla birlikte gömdürdüğü yönünde suçlamalarda bulunulduğu öğrenildi.Mühimmatın bulunduğu arazi, Deniz Kuvvetleri’nin SAT ve SAS komandolarının eğitim merkezi yakınında yer alıyor. Arazide ele geçirilen mühimmat dün akşam İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelemeye alındı. İncelemeler sırasında ele geçirilen malzemelerin menşei tespitleri yapılarak daha önce ele geçirilen silah ve mühimmatlarla benzerlik gösterip göstermediği araştırılacak.Silahlarla ilgili olarak 4'ü muvazzaf subay altı kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç subay adliyeye sevk edilirken 1 emekli subay emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Silah ve mühimmatla ilgisi olduğu belirtilen emekli Yarbay Turan E. ile Deniz Binbaşı Erhan U.’nun da arandığı bildirildi.