Dalan: Hem ben hem de TSK zan altında kalacak

Askerler Merkez komutanlığı’nda

Emekli Binbaşı da gözaltında

Cephaneliğe ‘e-mail’ götürdü

‘Kardak Fatihi’ de gözaltında

İstek Vakfı’ndan ikinci açıklama

Poyrazköy'de ağır silahlar bulundu

Dalan: Araziyi askerler kullanıyordu

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından İstek Vakfı'nın İstanbul-Beykoz Poyrazköy'de Keçilik Mevkii'nde bulunan arazisinde kazı çalışmaları dün de devam etti.Kazı çalışmalarına dün şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden zaman zaman ara verildi. Arama çalışmalarının İstanbul Teknik Üniversitesi’nden getirilen yeraltını görüntüleyen jeoradar aracı yardımı ile yapıldığı belirtildi. Soruşturmayı sürdüren üç savcı da bölgeye giderek çalışmaları izledi. Ara verilen kazı çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başlanacak.İlk günkü kazılarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti. Bulunan silahlarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si emekli, 4'ü muvazzaf asker. Askerler, Beşiktaş'taki Merkez Komutanlığı'nda, diğer zanlılar ise Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanıyor.Soruşturma kapsamında emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş'ın Beylikdüzü'ndeki evinde ve Anadolu Hisarı'ndaki işyerinde arama yapıldı. Bektaş bu aramaların ardından gözaltına alındı.Aramalar sırasında Bektaş'ın evinde bulunan emekli bir binbaşı da gözaltına alındı, bazı belgelere de el konuldu.Polisi bu cephaneliği götüren olay ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün www.iem.gov.tr adresli web sitesine gelen bir e-mail oldu. 16 Nisan tarihinde gelen bu ihbar maili, Terörle Mücadele ekiplerini harekete geçirdi.Polis önce ihbarın yapıldığı yeri belirledi. Yapılan çalışmalarda ihbarın bir internet kafeden yapıldığı tespit edildi. İhbar mailinde, Poyrazköy’deki arazide cephaneliğin gömülü olduğunu yazıyordu. Krokinin çizili olmadığı ihbar mektubunda 80 dönümlük arazide cephaneliğin nerede bulunduğu ise oldukça detaylı bir şekilde tarif ediliyor.Polise gelen e-mailde, cephaneliğin kimler tarafından elde edildiği ve kimler tarafından araziye gömüldüğü de isim isim polise bildirildi. Bu elektronik posta üzerine harekete geçen polis, arazinin tapu kayıtlarını inceledi. Tapudaki bilgilerin ihbardaki bilgileri doğrular nitelikte olduğu tespit edilince mektupta ismi geçen, yani cephaneyi temin eden ve toprağa gömenlerin adresleri belirlendi. Ardından da kazı çalışması başlatıldı.Poyrazköy’de ele geçirilen askeri mühimmatın ardından başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Emekli Yarbay Ercan Kireçtepe’nin, 1996’da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timin komutanı olduğu anlaşıldı.25 Aralık 1995’te Figen Akat isimli Türk bandıralı yük gemisi Kardak kayalıklarında karaya oturunca Türkiye ile Yunanistan arasında kriz çıkmıştı. Karşılıklı notalar verilince Kalimnos Adası belediye başkanı 26 Ocak’ta Kardak’a çıkarak kayalıklara Yunan bayrağını dikti.Bunun üzerine Türkiye’den iki basın mensubu helikopterle kayalıklara gidip Yunan bayrağını indirdi ve yerine Türk bayrağını dikti. Yunanistan bu misillemenin ardından 28 Ocak’ta kayalıklara askeri birlik göndererek Türk bayrağını indirtti ve ağır silahlarla takviye edilen birliğiyle kayalıklara yeniden Yunan bayrağını dikti.Bu krizi daha da ateşledi. Ve 30 Ocak gece 23.59’da, Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı’na ani bir emir operasyon emri geldi. Dün Ergenekon’dan gözaltına alınan Üsteğmen Ercan Kireçtepe, 32 astsubay, 8 subaydan oluşan bir ekip kurarak 31 Ocak’ta Kardak’a çıkıp Türk bayrağını dikti.Arazi ile ilgili İstek Vakfı'ndan bir kez daha açıklama yapıldı ve araziyle ilgili satın alındığından beri hiçbir tasarrufta bulunulmadığı belirtildi. Arazinin askeri yasak bölge olması nedeniyle, hiç kullanılamadığı ve halen deniz kuvvetleri sat grup komutanlığı'nca eğitim alanı olarak kullanıldığını bildirildi.