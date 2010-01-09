Cephane fabrikasını ajanlar mı patlattı?

T24 - Yunanistan’da yayımlanan bir gazete, 13 yıl önce Kırıkkale’deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın arkasında Yunan ajanlarının olabileceğini iddia etti.





Yunanistan'da pazar günleri yayımlanan “Proto Thema" gazetesi, “1997 yılında Kırıkkale’deki Mühimmat Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın arkasında Yunan casusları olduğundan şüphenildiğini” yazdı.



Gazetenin haberine göre, Yunan ajanlar Vasilis Yanopulos ve Savvas Kalenderidis 1987-1998 yıllarında İzmir’de casusluk yaptı.



Söz konusu iki casusu “kahraman” diye tanımlayan gazetede; MİT, Yunan Ajan Kalenderidis'in Türkiye'de bir cephane fabrikasının havaya uçurulması olayında yer aldığından şüpheleniyordu. Kalenderidis hakkında ölüm emri çıkarılınca Türkiye'den kaçtı” ifadelerine yer verildi.



Gazete, Yanopulos ve Kalenderidis için "Ege sahillerinden Anadolu'nun derinliklerine kadar 10 yılı aşkın bir süre içinde sayısız değerli belgeye ulaştılar" diye yazdı.