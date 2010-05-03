'Cep'e gizlice yüzde 154 zam geldi

T24 - GSM operatörleri faturalı hat abonelerinin tarifelerinde değişiklik yaparak uyguladıkları sabit ücretleri yüzde 154'e varan oranlarda artırdılar. Bu oran da ortalama 6 TL'ti buluyor.



Hürriyet gazetesi yazarı Erkan Çelebi'nin "‘Cep’te, ‘ucuza uzun görüş’ün acısı ‘sabit ücret’ten çıkıyor" başlığıyla (3 Mayıs 2010) yayımlanan yazısı şöyle:







GSM operatörü kuruluşların, faturalı hat abonelerine uyguladığı tarifelerde bazı değişiklikler yapılıyor. Buna göre, cep telefonu abonelerinin görüşme süreleri uzatılıp, konuşma bedellerinde yüzde 18-37 indirime gidiliyor. Sabit ücret bedelleri ise yüzde 154’e varan oranlarda artırılıyor. Sabit ücret bedellerine yapılan zam ise 6 lirayı buluyor.



Geçtiğimiz ay kontörden TL’ye geçerken, 50 milyon faturasız hat sahibi abonelerinin 20 kuruştan başlayan en düşük konuşma bedellerini 30-35 kuruşa yükselten GSM operatörleri, bu ay da faturalı hat abonelerinin tarifelerinde değişikliğe gidiyor. Faturalı hat sahibi cep telefonu abonelerinin görüşme süreleri uzatılıp, konuşma ve zaman aşım bedellerinde yüzde 18-37 indirime gidilirken, sabit ücretlerde ise yüzde 154’e varan oranlarda zam yapılıyor. Bunun sonucunda, GSM operatörü kuruluşlarının abonelerine bu aydan itibaren düzenleyeceği faturalarda, sabit ücret bedellerine yapılan zam 6 lirayı buluyor.



Faturalı hatlarla ilgili yapılan bu tarife değişikliğini ilk açıklayan GSM kuruluşu Turkcell oldu. Turkcell, Bizbize ve 4 farklı tarifeyi içeren Alo Paket abonelerinin tarifelerinde bazı değişikliklere gitti. Abonelere SMS mesajıyla da iletilen bu yeni uygulamada, konuşma süreleri uzatılıp, görüşme bedellerinde bazı indirimlere gidiliyor. Sabit ücret bedellerinde ise yüzde 154’e varan oranda artış yapılıyor.





Zam ve indirim bir arada



Buna göre, Bizbize tarifesinde sabit ücret bedelleri 3.90 TL’den, 9.90 TL’ye çıkarılıyor. Ancak, dakikası 64 kuruş olan şebeke dışı görüşme bedelleri ile dakikası 47.5 kuruş olan şebeke içi görüşme bedelleri 40 kuruşa indiriliyor. Ayrıca, görüşme bedeli 40 kuruşa indirilen şebeke içi görüşme süresi de 1 dakikadan 5 dakikaya uzatılıyor. Turkcell’in tarife değişikliğine gittiği alo paketlere de 6 lira zam yansıtılıyor.



Bu zamma karşılık, değer GSM operatörlerine yönelik arama ve paket aşım ücretlerinde yüzde 37 oranında indirim yapılıyor. Bu indirim, sabit hat ve şebeki içi paket aşımlarında yüzde 18 olarak yansıtılıyor. Yoğun rekabetin yaşandığı cep telefonlarında Avea ve Vodafone’un da yeni tarifelerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.





İsteyene eski tarife



Arkadaşımız Mert Temizkan, yapılan tarife değişiklikleriyle ilgili olarak Turkcell yetkilileriyle görüştü. Yeni tarife ve paketlerden yararlanmak istemeyen abonelere eski tarifelerinden daha cazip şartlarda yararlanma imkanı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, yapılan bu tarife değişikliğinin faturalı hat sahiplerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Bu tarifeleri, müşterilerimizin kullanım alışkanlıklarını dikkate alarak daha avantajlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle, yeni tarifelere geçme konusunda abonelere herhangi bir zorlama yapılmayacak. Yeniliklerden faydalanmayı tercih etmeyen müşterilerimiz için Bizbize’nin önceki aylık sabit ücretiyle aynı fiyat seviyesinde, hatta dakika ücretleri daha da avantajlı olan başka tarife seçenekleri de sunacağız. Aboneler diledikleri takdirde bu tarifelere geçebilecekler” denildi.







