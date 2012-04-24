Duvarın arkası cep telefonu ile görülebilecek!

UT Dallas'tan araştırmacılar, cep telefonlarına eklenecek yeni bir yonga ile duvarların ötesinin görüntülenebilmesini sağlayacak.

Yeni bir mikroçip teknolojisinden faydalanan bu sistemin mantığını aslında basitçe şöyle anlatabiliriz: Örneğin X-Ray benzeri bir teknoloji düşünün. Bu teknoloji ile sinyaller cep telefonuna gelirken, mikroçip vasıtasıyla da görüntü oluşuyor. Bu sayede doğrudan kameranın alamadığı görüntü, duvar arkasının taslağını oluşturabiliyor.

İşletmeler bu teknolojiyi üretim aşamalarında kullanabilir veya sağlık alanında doktorlar kanser tümörünü teşhis edebilir.