Cep telefonunun azı karar çoğu zarar

T24 - Cep telefonlarının sağlığa olası etkileri üzerinde ilgili yapılan en geniş araştırma, bu cihazların ortalama bir cep telefonu kullanıcısında beyin kanseri riskini arttırmadığını ortaya koydu. Ancak araştırmaya göre cep telefonunu aşırı kullananlar kanser riskiyle karşı karşıya.



Cep telefonlarıyla ilgili geniş çaplı araştırma Dünya Sağlık Örgütü İnterphone Araştırma Grubu tarafından yapıldı. Araştırmaya 13 ülkeden 13 bin cep telefonu kullanıcısı katıldı. Araştırmacılar sonunda cep telefonları tarafından transfer edilen radyo frekanslarının gliyom ve menenjiyom türü beyin kanseri riskini arttırmadığı sonucuna vardı. Ancak araştırma, cep telefonunu aşırı kullanan kişilerde gliyom riskinin yüzde 40 daha fazla olduğunu gösterdi. Aşırı kullacıların 10 yıl süreyle haftanın 7 günü günde en az 30 dakika telefonda konuşanlar olduğu belirtiliyor.



Araştırmacılardan Daniel Kewski aynı zamanda Ottawa Üniversitesi Halk Sağlığı Risk Değerlendirmesi Merkezi uzmanı. Kewski aşırı cep telefonu kullanımının kanser riskini arttırdığı kanıtlayamadıklarını, çünkü araştırmanın bazı katılımcıların verdiği fazla kesin olmayan bilgiler temel alınarak yapıldığını söyledi.



Kewski, "Araştırmaya katılanlara hayatları boyunca yaptıkları tüm cep telefonu konuşmalarını hesaplamalarını istedik. Günde kaç kez arama yaptıklarını, her seferinde ne kadar süreyle konuştuklarını sorduk. Dolayısıyla bize verdikleri bilgiler çok doğru olmayabilir." diyor.



Kewski kullanıcıların çoğunun ayda ortalama 2 buçuk saat cep telefonu görüşmesi yaptığını belirlediklerini söylüyor. Amerika Kanser Derneği’nden Otis Brawley ise cep telefonlarını aşırı kullananlarda bile beyin kanseri riskinin arttığını gösteren kanıt bulamadıklarını söyledi. Brawley böyle bir risk olsa bile diğer sağlık risklerinin yanında önemli sayılmayacağını belirtti.



Brawley, "Bu Amerika’da yılda fazladan 300 beyin tümörü vakası demek. Oysa yılda 3 bin kişi cep telefonuyla araba kullanırken meydana gelen kazalarda ölüyor." diyor.



Montreal Üniversitesi çevre profesörü Jack Siemiatycki Brawley ile aynı görüşte ve paniğe ya da kaygıya gerek olmadığını savunuyor.



Siemiatycki, "Cep telefonunu aşırı kullananlar, ayda 1000-2000 dakika telefonda konuşanlar için risk olabilir ama bunu yapan da çok az." diyor.



Siemiatycki, böyle bir durumda kullanıcıların kulaklıkla konuşmalarını tavsiye ediyor. Bu sayede radyo frekans enerjisinin seviyesi düşük oluyor.



Uluslararası Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nden Christopher Wild İnterphone Çalışma Grubu’nun gelecek yıl toplanarak mevcut verileri yeniden gözden geçireceğini söylüyor.



Wild, "Elimizdeki bulguları daha derin incelemeliyiz. Ancak o zaman cep telefonlarının sağlık riski oluşturmadığından emin olabiliriz." diyor.



İnterphone Çalışma Grubu’nun araştırması Uluslararası Epidemoloji Dergisi’nde yayınlandı.







