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Sağlık

Cep telefonunu uzun süre kullanmayın

Yapılan bir araştırma cep telefonunun bir zararlı etkisini daha ortaya çıkardı...

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Avusturya'da yapılan araştırmada cep telefonlarının zararlı bir etkisi daha ortaya çıkarıldı.


Avusturya'da yapılan araştırmada en az 4 yıl süreyle cep telefonu kullanan insanlarda "tinnitus" adlı kulak rahatsızlığı riskinin nerdeyse iki katı olduğu belirlendi.


Viyana Üniversitesi'nden bilim adamlarına göre, günde ortalama 10 dakika cep telefonuyla konuşanlarda bu rahatsızlığa yakalanma riski yüzde 71 oranında artıyor. Toplamda 160 saat cep telefonuyla konuşan kişide ise risk yüzde 60 olarak belirlendi. Uzmanlar cep telefonundan yayılan radyasyonun iç kulakta hasar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

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