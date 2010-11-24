-CEP TELEFONUNU DÜŞÜRÜNCE YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Ataşehir'de hırsızlık amacıyla girdiği iş yerinin sahibini 20 yerinden bıçaklayan zanlı, düşürdüğü cep telefonu sayesinde kısa sürede yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kayışdağı İnönü Mahallesi Ulusu Caddesi'ndeki mağazaya hırsızlık amacıyla giren zanlı, iş yeri sahibi Sibel Akyürek'i (34) bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 400 TL para ile 3 bin TL değerindeki giysileri alan zanlı, kendisine karşı koyan genç kadını 20 yerinden bıçakladı. Akyürek, sırt ve karın bölgesine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akyürek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, mağazada yaptığı incelemeler sırasında bir cep telefonu buldu. Telefonun zanlıya ait olduğunu belirleyen ekipler, kimlik tespitinin ardından Kayışdağı'ndaki bir eve baskın düzenledi. Bir yakınının evinde yakalanan zanlı Hüseyin Y. (35) gözaltına alınarak Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde suçunu itiraf ettiği bildirilen zanlının bugün adliyeye çıkarılacağı kaydedildi.