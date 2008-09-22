Cep telefonunu çocuklardan uzak tutun

Çocukları cep telefonundan uzak tutun

Cep telefonu kanser yapar mı?

İsveç’te bulunan Orebro Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan araştırmaya göre cep telefonlarının yaydığı radyasyon, çocuklarda beyin kanserine yakalanma tehlikesini 5 kat artırıyor.Çocuklar yetişkinlere oranla cep telefonlarından çok daha fazla zarar görüyor çünkü onların beyni ve sinir sistemleri, 20 yaşına gelene kadar gelişmeye devam ediyor, kafa boyutları henüz çok küçük ve kafatası kemikleri yetişkinlere oranla daha ince oluyor.Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarına en azından 12 yaşına gelene kadar onların cep telefonu kullanmasına izin vermemelerini tavsiye ediyor. Çalışmanın diğer sonuçlarına göre evinde telsiz telefon bulunan çocuklarda bu hastalığa yakalanma olasılığı 4 kat artabiliyor. 20 yaşından sonra cep telefonu kullanmaya başlayanlarda beyin kanserine yakalanma riskiyse yüzde 50’lerde. Cep telefonundan yayılan radyasyonun etkilerinin yıllar sonra ortaya çıkacağına dikkat çeken bilim adamları, günümüz gençliğinin gelecekte “beyin kanseri salgını” tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.Uzmanlar, erkek kullanıcıların cep telefonu görüşmelerini kulaklıkla yaparken telefonlarını pantolon ceplerinde taşımasının sperm kalitesini düşürebileceğini belirtiyorCep telefonlarının yaydığı sinyallerin sağlığa zararlı olduğu yönündeki araştırmaların ardından, uzmanların tavsiyesi, telefon görüşmesi sırasında ‘kulaklık’ kullanılması yönünde birleşiyordu. Ancak ABD’de bulunan Cleveland Kliniği’nde yapılan son araştırma, kulaklık kullanan erkeklerin sperm kalitesinin düşebileceğini ortaya koyuyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, yapılan araştırmada erkeklerin kulaklıkla görüşme yaparken telefonu genellikle pantolon ceplerinde taşıdığına dikkat çekiliyor.Tıp merkezinin direktörü olan Ashok Agarwal öncülüğünde yönetilen araştırmada, konuşma durumunda olan ve 850 MHz frekansta çalışan telefonlar 1 saat boyunca, pantolon cebindeki durumun canlandırması olarak 16 erkekten alınan sperm örneklerinin 2.5 santim yakınında tutuluyor.Elde edilen sonuç, yaşlanma ve kanser gibi etkileri olan serbest radikallerin miktarında, kontrol grubuna göre yüzde 85’lik bir artışa işaret ediyor. Bu durum, öncelikle cep telefonunun yaydığı ısının, vücut içi sıcaklığını artırarak spermlere zarar vermesine bağlanıyor.Ashok Argal, “İnsan vücudundaki dokunun, cep telefonunun zararlarını engelleme gibi bir özelliği olabilir, ama bu konuda henüz tam bir bilgimiz yok” diyerek, özellikle erkek kullanıcılara cep telefonlarını pantolon ceplerinden uzak tutmalarını tavsiye ediyor.Kablosuz iletişim dünyasındaki şirketleri çatısı altında toplayan Wireless Association’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, araştırmaya konu olan bulgularla ilgili olarak kanıt olmadığı bu yüzden de cep telefonlarının güvenliği ile ilgili şu aşamada tartışılması gereken bir durum olmadığı belirtiliyor. Sözcü Joe Farren, açıklamasında cep telefonu kullanımı ile insan sağlığı arasında direkt bir ilişki olmadığının da altını çiziyor.Ashok Agarwal’ın yönetiminde yapılan bir önceki araştırmada günde dört saatten fazla cep telefonu görüşmesi yapan erkek kullanıcıların sperm kalitesinde bozulmalar olduğu belirtilmişti.Agarwal, bu araştırmanın 361 örnek üzerinde yapıldığın ve dört saatten daha az görüşme yapanlar ile daha fazla telefon görüşmesi yapan örnekler arasında ciddi farklılıklar oluştuğunu açıklamıştı.