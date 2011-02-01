Cep telefonunu başınızdan uzak tutun

T24 -

Raporda, kablolu kulaklık kullanılması halinde telefonun baş bölgesinden uzak tutulması sağlanabildiğinden cep telefonlarının zararlı etkilerinin azaldığı, kulaklığın olmadığı durumlarda "hoparlör" ile konuşulması, telefon görüşmesi yerine mesajın tercih edilmesi, arama yapıldığında bağlantı kurulduktan sonra cep telefonunun kulağa tutulması, cep telefonlarının kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta tutulması tavsiye ediliyor.





Hamilelerin, çocukların cep telefonu kullanmaması uyarısında bulunan raporda, uyurken cep telefonlarının kapatılması, kapatılmayacaksa başucundan en az 1 metre uzağa konulması öneriliyor.





Cep telefonlarının hareketli araçlar içerisinde kullanılması ve taşınması önerilmeyen raporda, araç içinde metal çeperlerden içeri yansıyan elektromanyetik alanın şiddetinin, açık havadakinden daha fazla elektromanyetik dalgaya yol açtığı gerekçe olarak gösteriliyor.





Sağlık Bakanlığı, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan cep telefonlarının insan sağlığına etkileri konusunda yapılan çok sayıda araştırmayı göz önünde bulundurarak, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için önlem alınması ve bilimsel bir kurul tarafından vatandaşları bilgilendirici önerilerin belirlenmesi amacıyla "Elektromanyetik Alanların Sağlık Etkilerini Değerlendirme Alt Kurulu" oluşturdu. Kurul tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonu kullanılması ile ilgili rapor hazırlandı.





Konuşmak yerine, kısa mesajlardan yararlanılmalı





Cep telefonundan yayılan dalgadan etkilenimin uzaklıkla azaldığı vurgulanan rapora göre, kablolu kulaklık kullanılması telefonun baş bölgesinden uzak tutulmasını sağladığından, cep telefonlarının zararlı etkileri azaltılabiliyor. Kulaklığın olmadığı durumlarda "hoparlör" modu tuşlanarak, sesli görüşme ile telefondan uzak konuşulması öneriliyor.





Özellikle büyümesi ve gelişmesi devam eden çocuklarda cep telefonu kullanım yaşının geciktirilmesi ve çocukların cep telefonu kullanmaması tavsiye ediliyor. Çocukların cep telefonu kullanması halinde, faturaların kontrol edilmesi, gerektiğinde uyarılması isteniyor.





Hamilelerin ise cep telefonu kullanmaları önerilmiyor.





Acil durumlar dışında cep telefonu kullanılmaması ve mümkün olan her durumda cep telefonu yerine kablolu sabit telefonların kullanılması tavsiye ediliyor.





Cep telefonu ile yapılan görüşmelerin mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve daha çok kısa mesajlardan yararlanılması isteniyor. Numara çevrildikten sonra hat bağlanıncaya kadar telefonun vücuttan uzak tutulması isteniyor.





Cep telefonuna gelen arama olduğunda ya da arama yapılması gerektiği durumlarda, bağlantı kurulduktan sonra cep telefonunun kulağa tutulması ile elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın önemli ölçüde azaltılacağı belirtiliyor.



Sar değeri düşük telefonlar tercih edilmeli





Rapora göre, cep telefonu alınırken SAR değeri düşük telefonların tercih edilmesi öneriliyor.

Cep telefonlarının olabildiğince vücuttan uzakta kullanılması ve bulundurulması isteniyor. özellikle kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta durması gerektiği vurgulanıyor.





Bebek odaları, yatak odaları ve çocukların yakınında cep telefonu bulundurulmaması tavsiye ediliyor.





Uyurken cep telefonlarının kapatılması, kapatılmayacaksa başucundan en az 1 metre uzağa konulması öneriliyor.





Hareketli araçlar içinde cep telefonu kullanılmamalı





Cep telefonlarının hareketli araçlar içerisinde kullanılması ve taşınması ise önerilmiyor. Buna gerekçe olarak da araç içinde metal çeperlerden içeri yansıyan elektromanyetik alanın şiddeti, yolculara açık havadakinden daha fazla elektromanyetik dalgaya maruz kalmasına neden olabiliyor.





Ayrıca, sürekli değişen baz istasyonları ile iletişime geçmeye çalışan cep telefonu, normalden çok daha fazla elektromanyetik dalga yayabiliyor.





Araç kullanırken cep telefonu veya araç telefonu kullanılmasının dikkati azalttığı ve kazalara neden olabildiği uyarısında da bulunuluyor. Bu nedenle araç güvenli bir yere çekildikten sonra cep

telefonu ile konuşulması tavsiye ediliyor.





Özellikle yol koşullarının riskli olduğu yağışlı ve sisli havalarda cep telefonu ile kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Bunun dışında petrol istasyonlarında da cep telefonu kullanılmaması

isteniyor.



