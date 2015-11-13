Cep telefonunda usulsüz satış

Bir adet cep telefonu ve hat almak için gittiği Çorum'daki cep telefonu bayisi tarafından usulsüz şekilde imzalatılan evrakla 4 cep telefonu ve 8 GSM hattı alındığını öğrenen müşteri, işyeri çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; cep telefonu ve hattı alırken önceden tanıdığı işyeri çalışanı F.S. tarafından evrak imzalatıldığını belirten Yılmaz, "İşlemler sırasında evrak ile nüfus cüzdan fotokopileri de imzalatıldı. Aldığım cep telefonu ve hat için imzaladığım söylendi" diye konuştu.

Telefonu almasından bir süre sonra farklı GSM operatörlerinden üzerine kayıtlı olduğu belirtilen mobil hatlara ilişkin borç bildirim mesajları gelmeye başladığına dikkati çeken Yılmaz, bu hatları kullanmadığını vurguladı.

Fazladan imza atıldı

Yaptığı araştırmayla üzerine kayıtlı 8 hat bulunduğunu, bu hatlar üzerinden de 4 cep telefonu satın alındığını öğrendiğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görevli tarafından fazladan imzalatılan nüfus cüzdanı fotokopileri kullanılarak işlemler yapılmış. Biri anlaşmalı bir bankadan kredi ile olmak üzere hatlar üzerinden 4 cep telefonu alınmış. Ben bir cep telefonu ve hat almıştım, şimdi 8 hat ve 4 cep telefonum daha oldu. Aldığım hat dışındakilerle ilgim yok. Bunları ben kullanmıyorum. Bu hatların ve cep telefonlarının bana evrakı imzalatan mağaza görevlisi tarafından satıldığını da öğrendim. Bir cep telefonu ve hat aldım, başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi borçlar için sürekli mesaj alıyorum. Bir bankadan da ödeme emirleri gönderildi."

8 bin liralık borç çıktı

Yılmaz, 8 bin liraya yakın borcu göründüğüne işaret ederek, "Bunlar bana ait olmayan ve haberim, rızam dışında yapılan gayrı resmi işlemlerdir. Dolandırıldım, hakkımı arıyorum" ifadesini kullandı.

Yılmaz, iş yerinde kendisine evrakı imzalatan F.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, kendisine ait olmayan borçlar için de mücadele edeceğini kaydetti. Yılmaz, F.S'nin benzer birkaç işlem daha yaptığını öğrendiğini, çalıştığı iş yerince iş akdinin feshedildiğini öğrendiğini sözlerine ekledi.