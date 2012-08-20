'Cep telefonuma kredi kartı verelim gibi telefon geldiğinde direkt kapatıyorum'

Funda Özkan

(Akşam, 20 Ağustos 2012)

İş Bankası Başkanı cebinden arayan bankacının yüzüne kapatıyormuş

Hepimizin başına geliyordur, 'Çok uygun kredimiz var. Hemen size de verelim' diye gelen 'banka' telefonları.

Geçenlerde bu sütunda yazmıştım;

10 dakika arayla cep telefonumdan iki ayrı banka tarafından arandım. Birincisinde, iptal ettiğim kredi kartımı yeniden göndermek için ısrar ediyor, 'Hem de size 1500 mil hediye ediyoruz' diyordu, telefondaki ses. Aynı bankanın başka kredi kartını kullandığım halde, ısrarı bitmek bilmiyor.

İkinci çağrıda inatla kredi vermeye çalıştı, banka çalışanı. 'Ama ama çok uygun bir kredi.'

Ben 'İstemiyorum' dedikçe, 'Çok uygun, çok uygun' demeye devam ediyor.

Krediye ihtiyacı olan zaten bankaların kapısını çalıyor, niye bir daha bunun pazarlaması yapılır ki? Durup dururken, krediye ihtiyacımız olduğunu mu fark edeceğiz?' diyordum.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ile karşılaştığımda sordu: 'Hangi iki banka onlar?'



Söyledim.

İş Bankası da benzer 'agresif pazarlama' yapıyor mu?

Ersin Özince 'Tam cevabı şöyle vereyim' diyerek, söze başladı:

'Bizim jenerasyon kredi pazarlanmaz kültürüyle yetiştik. İhtiyacı olan bankaya gelir aldırdı ve mahremdi. Günümüzde perakende sektörü öyle bir patladı ki, haberleşme ve iletişim de öyle bir büyüdü ki sadece finansta değil tüm sektörlerde abartılı bir satış politikası izlenmeye başlandı.

Kişisel olarak ben karşıyım. Hatta cep telefonumda kredi kartı verelim gibi telefonlar geldiğinde direkt kapatıyorum.'

Tabii ki Ersin Özince'nin bu son cümlesine çok şaşırdım. Düşünsenize İş Bankası'nın yönetim kurulu başkanı cebinde başka bankanın kredi kartını taşıyacak. Her halde hiçbir bankacı veya banka patronu kolay kolay rakiplerin ürününü cebinde taşımaz.

'Cep telefonu kişiye özeldir, aranmaz'

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ile 'agresif pazarlama' sohbetimiz devam ediyor:

'Kendi bankamdan da agresif pazarlama yapmasını istemem. İş Bankası olarak her konuda birinciyken, kredi kartında dördüncü sıradayız. Biz personelimizi agresif politikadan men ettik, satış ve ücret ilişkisini kurmadık, kurmamaya da çalışıyoruz. Hele hele cep telefonundan, insanların özel telefonundan aranmasını insan haysiyetine ve mahremiyetine aykırı buluyorum.'

Bankalar da şöyle bir kamuoyu araştırması yaptı mı acaba hiç?

Satış-pazarlama personeli cep telefonundan insanları arıyor ve uygun krediyi pazarlamaya çalışıyor ya, bugüne kadar 'Aaa doğru söylüyorsunuz, benim de krediye ihtiyacım varmış da siz bu telefonu edene kadar fark etmemişim, hemen kredi kullanmalıyım' diye yanıt verenlerin oranı nedir?

Havaalanı taksicileri

Kredi kartı ve kredi satmaya çalışan bankalar gibi, taksilerin de korna çalarak müşteri araması rahatsız etmiştir beni. Özellikle havalimanında.

Uçaktan inmiş, arabamın gelmesini beklerken hep yaşadığım, 3-5 dakika içinde en az 10 taksi korna çalar.

Ya da taksi beklemediğiniz çok net, yolda yürüyorsunuz yine korna çalarlar.

Taksiye bineceksek zaten el kaldırıyoruz, hamle yapıyoruz.

Bu arada korna çalmanın cezası vardı değil mi?