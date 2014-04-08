Cep telefonu ve bilgisayaların mavi ışığına dikkat

İngiltere'de yapılan bir araştırma her 10 gençten 9'unun yatmadan önce akıllı cep telefonları ve tabletlerin mavi ışığına maruz kalmaları nedeniyle uyku sorunu çektiğini ortaya koydu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırma ayrıca İngiltere 'de 28 milyon kişinin gece en fazla yedi saat uyuduğunu gösterdi. Araştırmayı yürüten Hertfordshire Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Richard Wiseman, bu verileri "aşırı derecede endişe verici" bulduğunu söyledi.

Wiseman, "Bu cihazların yaydığı mavi ışık, uyku verici melatonin hormonunu bastırıyor; bu nedenle yatmadan önce ondan sakınmak gerekiyor." dedi.

Ankete katılan 2149 yetişkinin yüzde 78'i gece yatmadan önce elektronik cihaz kullandığını belirtiyor. 18-24 yaş grubunda ise bu oran yüzde 91'e ulaşıyor.

Gözde hasar uyarısı

Herkesin uyku ihtiyacı değişmekle birlikte, yetişkinlerin gece en az 7-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Gençlerin ise 9 saat civarında uyuması öneriliyor. Prof Wiseman önerilen süreden daha az uyumanın "kilo alma, kalp krizi, diyabet ve kanser gibi bir dizi sorun ile bağlantılı olduğunu" vurguluyor.

Daha önce ise gözlükçüler, telefonların uzun süre kullanımının gözde hasara yol açabileceği uyarısında bulunmuş, mavi mor ışığın göz arkası için tehlikeli olabileceğini söylemişti.