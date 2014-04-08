T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Cep telefonu ve bilgisayaların mavi ışığına dikkat

Yatmadan önce akıllı cep telefonları ve tabletlerin mavi ışığına maruz kalmak uyku sorununa neden oluyor

08 Nisan 2014 15:45

İngiltere'de yapılan bir araştırma her 10 gençten 9'unun yatmadan önce akıllı cep telefonları ve tabletlerin mavi ışığına maruz kalmaları nedeniyle uyku sorunu çektiğini ortaya koydu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırma ayrıca İngiltere 'de 28 milyon kişinin gece en fazla yedi saat uyuduğunu gösterdi. Araştırmayı yürüten Hertfordshire Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Richard Wiseman, bu verileri "aşırı derecede endişe verici" bulduğunu söyledi.

Wiseman, "Bu cihazların yaydığı mavi ışık, uyku verici melatonin hormonunu bastırıyor; bu nedenle yatmadan önce ondan sakınmak gerekiyor." dedi.

Ankete katılan 2149 yetişkinin yüzde 78'i gece yatmadan önce elektronik cihaz kullandığını belirtiyor. 18-24 yaş grubunda ise bu oran yüzde 91'e ulaşıyor.

 

Gözde hasar uyarısı

 

 

Herkesin uyku ihtiyacı değişmekle birlikte, yetişkinlerin gece en az 7-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Gençlerin ise 9 saat civarında uyuması öneriliyor. Prof Wiseman önerilen süreden daha az uyumanın "kilo alma, kalp krizi, diyabet ve kanser gibi bir dizi sorun ile bağlantılı olduğunu" vurguluyor.

Daha önce ise gözlükçüler, telefonların uzun süre kullanımının gözde hasara yol açabileceği uyarısında bulunmuş, mavi mor ışığın göz arkası için tehlikeli olabileceğini söylemişti.

 

ETİKETLER

cep telefonubilgisayarlaptopmavi ışıkuykusuzluk

İlgili Haberler

Alo 182'yi arayan Sağlık Bakanı randevu alamadı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne'de partisinin seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği, hasta randevu çağrı merkezinden 'Alo 182'yi aramasına rağmen ulaşamadı

Avrupa'da cep telefonlarında tek tarife dönemi

Avrupa'daki cep telefonu kullanıcıları, AB üyesi ülkelerin tümünde tek tarife uygulaması ile hizmet alacaklar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24