-CEP TELEFONU TALEBİ DOYMAK BİLMİYOR ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - Türkiye'de mobil telefon pazarı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, adetsel bazda yüzde 30 büyüyerek, 5,7 milyon adete ulaştı. Pazarın cirosu da yüzde 24 artışla 939 milyon avroya ulaştı. GFK Türkiye'nin ''2011 Ocak-Mayıs Dönemi Telekom Sektör Değerlendirmesi''nden derlenen bilgilere göre, mobil telefon pazarı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 4 milyon 371 bin 983 adetten, 5,681,991 adete yükseldi. Geçen yılın ilk 5 ayında cirosu 756 milyon avro olan pazar, bu yılın aynı döneminde ise 939 milyon avroya ulaşarak yüzde 24 oranında büyüdü. Araştırmaya göre, 2010 ve 2011 yıllarının aynı dönemlerinde karşılaştırıldığında,Türkiye'deki kanal yapısının oturduğu ve kanal paylarındaki değişimlerin küçüldüğü görüldü. Geçen seneye göre 2 puan artış sağlayan Telekom dükkanlarının payı yüzde 76'ya yükseldi. Cirosal olarak bakıldığında ise özellikle akıllı telefonlara yönelik operatör kampanyalarının Telekom dükkanlarındaki etkisi göze çarptı. Bu kampanyalar sonucu Telekom Dükkanları pay kazanırken Zincir Marketler ve Teknoloji marketleri pay kaybetti. Telekom dükkanlarının cirosal payı yüzde 77,8'e yükselirken, Zincir Marketleri yüzde 7,3'e ve teknoloji marketleri yüzde 13,6'ya geriledi. İlk 5 aylık dönemde pazar adetsel olarak da yüzde 30 büyürken Zincir Marketler yüzde 6,1, Teknoloji Marketleri ise yüzde 31,4 büyüme gösterdi. Bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, pazar talebinin düşük fiyat segmentinden orta fiyat segmentine kaydığı görüldü. Operatör kampanyaları ve akıllı telefonlara olan yönelim fiyat bandını da orta seviyeler çıkardı. 100-150 Avro ve 150-200 Avro fiyat bandlarında bir önceki yıla göre 3,4 ve 2,9 puan artışları ile sırasıyla pazar payları yüzde 31,2 ve yüzde 17,2'ye yükseldi. -AKILLI TELEONLARA TALEP YÜKSELDİ- Söz konusu dönemde kullanıcıların yüksek çözünürlükteki telefonlara yöneldiği görüldü. 5 megapiksel çözünürlüğe sahip modellerin pazardaki payı yüzde 5,2'den yüzde 14,4'e yükseldi. 8 megapiksel çözünürlüğe sahip modeller ise yüzde 1,8 paya ulaştı. Bu yılın ilk 5 ayında da akıllı telefonlara olan talep yükseldi. Satış adetlerine bakıldığında 2010 yılının aynı döneminde pazardan yüzde 15,6 payında bir dilime sahip olan akıllı telefonlar, 2011 yılının aynı döneminde bu payını yüzde 23,8'e ulaştı. 3G teknolojisi pazardaki payının 2010 yılının ilk 5 ayına göre daha düşük seviyede olduğu belirlendi. 2010 yılının aynı dönemine bakıldığında toplam satışların yüzde 33,9'una sahip olan 3G teknolojisi 2011 yılında pazardaki payını 0,5 puan düşürerek yüzde 33,4'te tutabildi. Akıllı telefonlara olan yönelim sebebiyle dokunmatik ekran cep telefonlarının pazar payı da yüzde 25,3'den yüzde 34,9'a yükseldi. 2010 yılında bar dizaynına sahip cep telefonları pazarın yüzde 74,1'ini oluştururken 2011 yılında bu oran yüzde 83,9'a çıktı.Bu yükseliş kapaklı ve kayan kapaklı modellerin pazarda pay kaybetmesine sebep oldu. Öte yandan söz konusu dönemde cep telefon üreticileri de işletim sistemlerinde de önemli şekilde değişikliklere gitti. Akıllı telefonlara olan talebin artması sonucu ve akıllı telefonlarda yazılım sistemi olarak da Android'in tercih edilmesinden dolayı geçen sene sadece yüzde 0,4 pazar payına sahip olan Android işletim sistemi, 2011 yılının ilk 5 ayında pazardaki satışlardan yüzde 16,6 seviyesinde pay aldı.