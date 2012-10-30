'Cep telefonu kadınlarda kemik erimesi riskini arttırıyor'

Uzm. Dr. Muharrem Çidem, cep telefonunun, özellikle kadınlarda kemik erimesi riskini artırdığının saptandığını belirterek, “Ön kolda kemik kaybı saptanan olguların çoğunda, aynı zamanda baş ağrısı, çınlama, dikkat kaybı, kulak çevresinde uyuşma, yorgunluk, unutkanlık, ısınma, baş dönmesi gibi başka şikayetler de saptandı” dedi.

Çidem, halk arasında “kemik erimesi” olarak bilinen “osteoporoz”un, kemiğin kırılganlığında artma ve kemiğin dayanıklılığının azalması ile oluşan bir problem olduğunu belirtti.

Yıllar içinde kemiklerin geliştiğini, kütlesinin arttığını ve sağlam bir yapıya kavuşuğunu anlatan Çidem, şunları kaydetti:

“Kemiklerdeki gelişim, doruk kütlesine ulaşıldığı 30'lu yaşlarda tamamlanır. İlerleyen yaşla beraber kemikler incelmeye, zayıflamaya ve kırıklara daha yatkın olmaya başlar. Tıbbın gelişmesi ortalama yaşam süresinin uzamasını sağlamıştır. Fakat bu arada, esasen yaşlılık dönemi sorunu olan osteoporoz, kadın ve erkeklerde daha yaygın bir hale gelmektedir.”

Çidem, kemik erimesinin en önemli sonucunun kırıklar olduğunu ve bunların en önemlilerinin kalça kırıkları olduğunu vurguladı.

Menopoza giren kadınların üçte birinde ve 45 yaşından sonra görülen kırıkların yüzde 75'inin osteoporozla ilişkilendirildiğini aktaran Çidem, “Kadınların hayatı boyunca kalça kırığı olma olasılığının meme, rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinden daha fazla olduğu da anlaşılmıştır” dedi.

'263 gönüllüyle araştırma yapıldı'

Cep telefonunun kemik erimesi üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaya yönelik, 2002-2008 yılları arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'ndeki arkadaşları ile bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çidem, bu araştırmalarının “Medicine Science” dergisinin Mart 2012 sayısında yayınlandığını dile getirdi.

Çidem, şöyle devam etti:

“Bu araştırmaya, 20-35 yaş arası tamamen sağlıklı 100 erkek (cep telefonu kullanan 86, kullanmayan 14) ve 163 kadın (cep telefonu kullanan 97, kullanmayan 66) olmak üzere toplam 263 gönüllü kullanıcı dahil edildi. Gönüllülerde osteoporoza ait risk faktörü taşıyanlar, baz istasyonuna yakın yaşayanlar, birincil ve ikincil osteoporoza ait risk taşıyanlar tetkik edilerek, bu çalışmaya dahil edilmedi. Cep telefonuyla konuşan özellikle kadınlarda kemik erimesi saptandı. Ön kolda kemik kaybı saptanan olguların çoğunda, aynı zamanda baş ağrısı, çınlama, dikkat kaybı, kulak çevresinde uyuşma, yorgunluk, unutkanlık, ısınma, baş dönmesi gibi başka şikayetler de saptandı.”

Uzm. Dr. Çidem, “Kadınlarda ciddi bir sağlık problemi olan osteoporoz ve buna bağlı çeşitli kırıkların oluştuğu da göz alınırsa, cep telefonu kullanıcısı kadınların daha fazla risk altında olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.