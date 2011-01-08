-CEP TELEFONU HER ZAMAN GÖZDE ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - Mobil Telefon pazarı geçen yıl Ocak-Eylül döneminde adetsel bazda önceki senenin aynı dönemine oranla yüzde 8 büyüyerek, 8 milyon 273 bin adete ulaştı. Aynı dönemde mobil telefon pazarı 895,6 milyon avrodan, 1 milyon 423 bin avroya ulaşarak yüzde 59 büyüdü. GFK Türkiye'nin, 2010 yılının ilk üç çeyreğinde telekom sektörü raporuna göre, Mobil Telefon Pazarı, 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 8 milyon 273 bin adete ulaşarak, miktar bazında 2009 yılının ilk üç çeyreğine göre yüzde 8 büyüdü. Aynı dönemde mobil telefon pazarı da yüzde 59 büyüme sağladı. 2009'un üç çeyreği sonunda 895,6 milyon avro olan pazar büyüklüğü, 2010'un üç çeyreği sonunda 1 milyon 423 bin avroya ulaştı. Bu artış, Türkiye ile birlikte tüm dünyada da patlama yaşayan Smartphone (akıllı telefon) satışlarından kaynaklandı. -SMARTPHONE SATIŞI PATLADI- GFK'nın raporuna göre, 2010 ilk üç çeyreğinde dünyada satılan telefonların yüzde 14'ünü (yaklaşık 50 milyon cihaz), Türkiye'de satılan telefonların da yüzde 16'sını Smartphone'lar oluşturdu. Toplam mobil telefon satışının cirosal bazda yüzde 35'ini Smartphone'lar sağladı. Türkiye'de 2010'un Ocak-Eylül döneminde satılan Smartphone sayısı, 2004-2009 arası satılan toplam Smartphone sayısının 2,5 katını geçti. -DÜŞÜK FİYAT ARALIKLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GERİLEDİ- GFK Türkiye'nin raporuna göre, 2009 üçüncü çeyrek sonunda payı yüzde 26,1 olan (son kullanıcı fiyatı) 0-50 avro bandı, 2010'un üçüncü çeyreğinin sonunda düşerek yüzde 2,3 seviyesine geriledi. Bunun yanında, 2009'un üçüncü çeyreğinin sonunda payı yüzde 32,4 olan 100-200 avro bandı, 2010 üçüncü çeyreği sonunda artarak yüzde 44,6 seviyesine ulaştı. Geçen sene payı yüzde 8 olan 200-300 avro segmenti ise bu sene yüzde 18,7'ye çıktı. Yüksek fiyat bandı artışları 3G etkisiyle beraber artan Smartphone (akıllı telefon) satışlarının bu yıl da hızla artmasından kaynaklandı. -TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLERE OLAN İLGİ BÜYÜYOR- Rapora göre, 2009'un üçüncü çeyreğinin sonuna kadar satılan telefonların yüzde 69,2'si MP3 çalarlı iken, bu sene aynı dönemde bu oran yüzde 87,9'a yükseldi. Aynı dönemde FM radyolu olma özelliği yüzde 68,6'dan yüzde 85,9'a çıktı. Telekom sektöründe geçen yılın en önemli gelişmesi olan 3G bu yılda da gelişmeye devam etti. Teknolojisi çok yeni olan 3G uyumlu telefonların oranı 2009'un üçüncü çeyreğinin sonuna kadar yüzde 18 iken, 2010'un aynı döneminde iki katına yakın pay kazanarak yüzde 35'e yükseldi. Dizayn dağılımına bakıldığında ise 2010'da birinci çeyrekte bar tipleri yüzde 68'den yüzde 75,9'a çıktı. Önceki dönemlerde oldukça popüler olan DUAL SIM uygulamasına sahip telefonlar, 2010'un üçüncü çeyreğinin sonunda geçen seneye göre yüzde 10,9'dan yüzde 7,4'e geriledi. Kamerası olan telefonların payı yüzde 73,1'den yüzde 84,8'e çıktı. Rapora göre, önceki dönemlerde düşüş yaşayan kameralı telefonların yeniden pay kazanması görüntülü konuşma gibi son teknolojilere sahip telefonlara artan ilgiden kaynaklandı.