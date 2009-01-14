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Sağlık

Cep telefonu göz kanseri riskini artırmıyor

Devamlı olarak cep telefonu kullanmanın, göz kanseri (göz melanomu) riskini artırmadığı ortaya çıktı.

14 Ocak 2009 02:00

Devamlı olarak cep telefonu kullanmanın, göz kanseri (göz melanomu) riskini artırmadığı ortaya çıktı. 

Doktorlardan baz istasyonu uyarısı

Cep telefonuyla psikoterapi

Alman bilim insanlarının Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü dergisinde (Journal of the National Cancer Institute) yayımlanan araştırmalarında, 1600 kişi üzerinde yapılan incelemede, insanların 10 yıl boyunca cep telefonu kullanmak için harcadığı zaman ile, göz melanomu gelişmesi olasılığı arasında bağlantı bulunmadığının saptandığı belirtildi.

Genellikle cilt kanseri olarak bilinen melanom nadiren de olsa gözde de çıkabiliyor ve hızla yayılabiliyor. Melanom, deriye rengini veren ve melanin olarak adlandırılan pigmenti üreten hücrelerde ortaya çıkıyor. Gözde de melanin üreten hücreler bulunuyor.

Cep telefonlarının kansere neden olup olmadığı uzun süredir tartışılıyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğunda, cep telefonu kullanımıyla kansere yakalanma arasında ilişki kurulamadı.

(AA)

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