Cep telefonu aşkımız derinleşti

305 milyon mobil telefon satışıyla dünya genelinde cep telefonu satışları yüzde 12 arttı. Nokia, 120 milyon adetle ilk sırada...



Yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 305 milyon mobil telefon satıldığı belirlendi. Araştırma şirketi Gartner'ın raporuna göre satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 arttı.

Pazar lideri Nokia, 120 milyon cihaz satarak geçen seneye göre dünya cep telefonu pazarındaki payını 3 birim daha arttırarak yüzde 39,5'e ulaştı.



Rapora göre, firmaların 2008 yılı ikinci çeyreğindeki satışları (milyon / adet) ve pazar payları ile 2007 yılı ikinci çeyreği satış (milyon / adet) ve pazar payı karşılaştırmaları şöyle:



Şirket 2008 2008 2007 2007

Satış Pazar Payı Satış Pazar Payı

-------- -------------- --------- ------------------

1. Nokia 120,353 39.5 100,032 36.7

2. Samsung 46,376 15.2 36,211 13.3

3. Motorola 30,371 10.0 39,530 14.5

4. LG 26,698 8.8 18,522 6.8

5. Sony Ericsson 22,951 7.5 24,346 8.9

6. Diğer firmalar 57,970 19.0 53,959 19.8

