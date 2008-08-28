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Ekonomi

Cep telefonu aşkımız derinleşti

Dünyada cep telefonu satışları yüzde 12 arttı. 305 milyon mobil telefon satıldı. Nokia, 120 milyon adetle ilk sırada yer aldı.

28 Ağustos 2008 03:00

305 milyon mobil telefon satışıyla dünya genelinde cep telefonu satışları yüzde 12 arttı. Nokia, 120 milyon adetle ilk sırada...

Yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 305 milyon mobil telefon satıldığı belirlendi. Araştırma şirketi Gartner'ın raporuna göre satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 arttı.
Pazar lideri Nokia, 120 milyon cihaz satarak geçen seneye göre dünya cep telefonu pazarındaki payını 3 birim daha arttırarak yüzde 39,5'e ulaştı.

Rapora göre, firmaların 2008 yılı ikinci çeyreğindeki satışları (milyon / adet) ve pazar payları ile 2007 yılı ikinci çeyreği satış (milyon / adet) ve pazar payı karşılaştırmaları şöyle:

Şirket                        2008       2008                 2007      2007
                                  Satış       Pazar Payı        Satış      Pazar Payı 
                                  --------      --------------      ---------     ------------------
1. Nokia                  120,353   39.5                100,032    36.7
2. Samsung             46,376   15.2                   36,211   13.3
3. Motorola               30,371    10.0                  39,530   14.5
4. LG                         26,698      8.8                  18,522     6.8
5. Sony Ericsson    22,951      7.5                   24,346    8.9
6. Diğer firmalar     57,970    19.0                   53,959  19.8

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