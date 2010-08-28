-CEP TELEFONU ABONESİ 100 MİLYONA YAKLAŞTI ADANA (A.A) - 28.08.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Alkan, baz istasyonları konusunda Türk halkının yeterince bilinçli olmadığını, bu yüzden gereksiz panik yaşandığını belirterek, ''Türkiye'de baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalga, radyasyon ile karıştırılıyor'' dedi. Alkan, Adana ve Mersin'deki baz istasyonları denetimini gerçekleştirdikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'de yoğun olarak kullanılan cep telefonu abone sayısının 100 milyona doğru ilerlediğini, baz istasyonu sayısının ise 45 bini geçtiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 40 V/M olarak belirlenen baz istasyonları limit değerlerinin Türkiye'de 10 V/M olarak uygulandığını ve bu sınırlar içinde kalındığı sürece insan sağlığı ve çevreye hiçbir olumsuz etkisinin bulunmadığını vurgulayan Alkan, şunları söyledi: ''Baz istasyonları ve sağlığa etkileri konusunda halkımız yeterince bilinçli değil. Türkiye'de baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalga, radyasyon ile karıştırılıyor. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yoğun bir eğitim çalışması başlattık.'' Cep telefonu ve baz istasyonlarının mikrodalga frekansında çalıştığına işaret eden Alkan, şunları kaydetti: ''Bir fırın on binlerce V/M şiddetle yemeği 100 dereceden fazla sıcaklığa çıkarırken 2000 volt/m yalnızca bir derece sıcaklık artışına neden olur. Halbuki cep telefonu ve baz istasyonu için izin verilen sınır yalnızca 10 V/M'dir ve çoğu zaman ölçülen değer bunun çok daha altında çıkıyor. Özetle, cep telefonu ve bazı istasyonunun yaydığı dalga dokuda neredeyse hiç sıcaklık artışı yapmaz. Uzun süreli ve geniş insan topluluklarında yapılan tarama çalışmaları, baz istasyonlarının kanser gibi çok tehlikeli veya bazı baş ağrısı, sinirlilik gibi insanları huzuruz edecek sonuçlar elde edilememiştir.'' Alkan, Dünya Sağlık Örgütü dahil pek çok sağlık kurumunun elektromanyetik dalgaları risk grubundan çıkardığına dikkati çekerek, ''Bunun yanı sıra baz istasyonları kurumumuzca sürekli denetleniyor. Bugüne kadar sınır değerlerin aşıldığına hiç rastlamadık'' dedi.