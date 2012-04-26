'Cep telefonlarının sağlığa zararı kanıtlanamadı'

İngiltere'de Sağlık Koruma Dairesi için yapılan kapsamlı bir araştırma, cep telefonlarının insan sağlığına zararlı olduğuna dair hala kanıt bulunamadığı sonucuna vardı.

Bu konuda yapılmış yüzlerce araştırmayı tarayan bilim adamları kanser, beyin fonksiyonları ya da kısırlıkla cep telefonu kullanımı arasında kesin bir bağ bulamadı. Ancak cep telefonlarının uzun erimli etkileri hakkında fazla birşey bilinmediğini hatırlatarak, gözleme devam edilmesi gerektiği belirtildi.

'Çocuklar aşırı telefon kullanmamalı'

Sağlık Koruma Dairesi, çocukların cep telefonlarını aşırı kullanmaması gerektiği uyarısında da bulunuyor. İngiltere'de halen 80 milyon cep telefonu kullanıldığı tahmin ediliyor. Araştırmaya göre buna TV ve radyo yayınları, kablosuz internet ağları ve diğer teknolojik gelişmeler de eklenince insanlar, zayıf da olsa neredeyse her yerde, her zaman radyo dalgalarına maruz kalıyor.

Araştırmada, İngiltere'de güvenli olarak belirlenen düzey aşılmadıkça, radyo dalgalarına karşı hassas olanlarda dahil, insanların kanıtlanabilir bir sorun yaşamadığı belirtildi.

Uzmanlar bu dalgaların beyin tümörü, diğer kanser türleri, kısırlık, kalp ve damar hastalıklarına yol açtığı konusunda da kanıt bulunmadığını kaydediyor.

'5 yılın ötesindeki riskler bilinmiyor'

Ancak 1990'ların sonuna kadar cep telefonu kullanımı yaygın olmadığından, beş yılın ötesindeki riskler hakkında fazla birşey bilmediğimizi de hatırlatıyorlar.

Araştırma ekibinin başkanı Profesör Anthony Swerdlow, yapılan bilimsel çalışmaları izlemeye devam etmenin önemini vurgulayarak, "Sonuçlar nisbeten yatıştırıcı olsa da, beyin tümörleri ve diğer kanserlerin oranını takip etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süredir var olan birşeyin uzun vadeli sonuçlarını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

'Radyo dalgalarının etkisi incelenmeli'

İngiltere Sağlık Koruma Dairesi bundan önceki literatür taramasını 2003 yılında yapmış ve yine zararların kanıtlanamadığı sonucuna varmıştı.

Yeni raporlarında da radyo dalgalarının beyne etkileri ve çocuklardaki davranış sorunlarıyla ilgisinin daha fazla araştırılması gerektiğini söylediler.

Ayrıca evlerde akıllı sayaçlar ve havaalanlarındaki tarama cihazları gibi radyo dalgalarından faydalanan yeni teknolojilerin de incelenmesini istediler. Sağlık Koruma Dairesi çocukların cep telefonu kullanımı konusundaki tavsiyelerini de değiştirmedi.

Dairenin radyasyon, kimyasal ve çevresel tehlikelerden sorumlu yöneticisi Doktor John Cooper, "Bu nisbeten yeni bir teknoloji olduğu için, temkinli bir yaklaşımı tavsiye etmeyi sürdüreceğiz." diyor. Bizce çocuklar cep telefonunu aşırı oranda kullanmamalı" dedi.