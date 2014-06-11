Cep telefonları sperm kalitesini etkiliyor mu?

Exeter Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, sperm sayısı ve hareketinin cep telefonlarını cepte tutmaktan etkilendiğine işaret ediyor. Ancak, bir uzman kanıtın hala çok kabataslak olduğunu ve telefonunu cebinde taşımaya devam edeceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Spermin cep telefonlarından nasıl zarar gördüğü belirsiz. Telefondan kaynaklanan radyo frekanslı elektromanyetik radyasyonun sperm üretim döngüsünü bozduğu veya DNA'ya zarar verdiği düşünülüyor. Başka bir öneri de, ya doğrudan telefondan veya radyasyon yoluyla üretilen ısının, spermi etkileyebilir olması.

Uluslararası Çevre adlı dergide yayınlanan çalışmada, elektromanyetik radyasyonun suçlu olduğu ileri sürüldü. Çalışmada 1.492 erkeğin katıldığı 10 ayrı analizde sperm kalitesi değerlendirildi. Baş araştırmacı Dr Fiona Mathews çalışmalardan biri hariç tümünün cep telefonuna maruz kalma ile kötü sperm kalitesi arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini söyledi