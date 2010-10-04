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Yaşam

Cep numarasını taşıyanlar, dikkat!

İletişim üst kurumu, eski operatörlerinde kredileri kalan abonelerin kalan hesaplarını tahsil etmelerini de kapsayan bir dizi yeni karar aldı.

04 Ekim 2010 03:00

T24- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu abonelerinin numaralarını değiştirmeden operatör değiştirmelerini mümkün kılmıştı. Numaralarını taşıyanlar eski operatörde kalan bakiyelerini yeni hatlarına alabilecekler.



İletişim üst kurumu, eski operatörlerinde kredileri kalan abonelerin kalan hesaplarını tahsil etmelerini de kapsayan bir dizi yeni karar aldı. Ön ödemeli (faturasız) abonelerin lehine değerlendirilen kararlar 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girdi.


Karara göre, numarasını başka bir operatöre taşıyan ya da iptal eden ön ödemeli aboneler, hatlarında kalan konuşma ücretlerini abonesi oldukları eski operatörden 3 ay içinde isteyebilecek. Operatör de 15 gün içinde ödeme yapacak.


Örneğin hattına 30 liralık konuşma süresi yükleyen abone, bu sürenin 10 liralık kısmını kullandı ve ardından da numarasını başka bir operatöre taşıdı. Bu durumda eski hattında kalan 20 liralık kredi yeni düzenlemeye göre abonenin 3 aylık süre içinde talep etmesi halinde, 15 gün içinde eski operatörü tarafından ödenecek.


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