-CEP MESAJI KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Bakırköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. İncirli Caddesi'ndeki bir çay bahçesinin önünde iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Murat Hökenek (30), Burak Hökenek (32) ve Muhammet Alkan (27) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerinin yakınındaki Özel Ethica İncirli Hastanesinde yapıldı. Daha sonra yaralılardan Murat Hökenek Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammet Alkan ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burak Hökenek ile Alkan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada, yaralılardan birinin, hastaneye götürülmek üzere ambulansın sedyesine alındığı sırada, karşı grubun yakınlarınca darp edildiği kaydedildi. Silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Bakırköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Olayda kullanıldığı belirtilen bir tabanca, çay bahçesi yakınındaki bir çöp konteynerinde bulundu. Öte yandan, olay yerine gelen her iki tarafın yakınları taşkınlık çıkardı. Bu kişiler, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına da saldırdı. Bunun üzerine, bölgeye takviye polis ekibi sevk edildi. Çay bahçesi çalışanlarından biri, olayın, taraflardan bir kişinin eşine gelen cep telefonu mesajından kaynaklandığını iddia etti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.