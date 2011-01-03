Cep faturasına 'üst sınır' geliyor!

T24 - BTK, ‘faturalara üst sınır getirme” uygulamasına geçiyor. Abone, bütçesine göre aylık ödeyeceği üst sınırı belirleyecek ve operatörüne bildirecek. Operatör, aboneyi belli dönemlerde uyaracak, üst sınırı aşan konuşmalara izin vermeyecek.

BTK, 2011 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleştireceği düzenlemelere ilişkin ‘iş planı’nı açıkladı. Kurum, cep telefonu abonelerinin, en büyük sorun olarak gündeme getirdiği yüksek tutarlı şok faturaların önüne geçecek kritik bir uygulamayı hayatı geçirecek.



‘Yoğun şikâyet var'

BTK’nın, 6 ay içinde başlatacağı uygulama, ‘faturalara üst sınır konulmasını’ öngörüyor. Habertürk'ün haberine göre; uygulamanın hayata geçirilmesiyle faturalı hat kullanan aboneler, bütçesini göz önüne alacak ve buna göre ödeyebileceği aylık faturanın üst sınırını belirleyebilecek. Abone, üst sınırının yüzde 50’sini ve yüzde 75’ini doldurduğunda operatör tarafından uyarılacak.

Fatura üst sınırının yüzde 90’ına ulaşıldığında abone, son kez uyarılacak. Abone, üst sınırı artırma talebinde bulunmazsa ya da talebi uygun bulunrmazsa, üst sınırı aşan görüşmelerine izin verilmeyecek. BTK yetkilileri, abonelerin bu alanla ilgili yoğun şikâyeti bulunduğunu belirterek, “Konu, 2011 iş planı’na da dahil edildi. 6 ay içinde bu uygulama başlayacak” dedi.



Tarife karşılaştırma sunacak

Gerek cep telefonu operatörleri, gerekse sabit telefon işletmecileri, yüzlerce tarife seçeneği sunuyor. Abone, kendisine uygun tarifeyi seçmekte zorlanıyor. BTK, eylül ayına kadar kurulacak bir internet sitesiyle tarifelerin karşılaştırılabilmesine olanak sağlayacak. Aboneler, bu internet sitesine girerek, tarifesini diğer operatörlerin sunduğu alternatif tarifelerle karşılaştırabilecek. Böylece abone, konuşma süresi ve biçimine göre kendisine en uygun tarifeyi sunan operatörü seçebilecek.



İnternete kalite gelecek

BTK, bu yıl sabit geniş bant internet hizmetlerine de kalite yönünden el atacak. Buna göre internet hızlı olacak, sayfalar hemen açılacak. İnternet servis sağlayıcılar (ISS), abonelerine taahhüt ettikleri veri aktarım hızını en az % 75 oranında tutturacak. Müşteri hizmetlerini arayan vatandaş, 20 saniye içinde müşteri temsilcisine ulaşacak. İşletmecilerin fatura şikâyeti toplam abone sayısının % 1’inden fazla olmayacak.

