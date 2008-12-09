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Ekonomi

CEO’ların ‘göz yaşartan’ özverisi

Krizde açgözlü, bencil ve hırslı olmak iddialarıyla ağır eleştiriler alan CEO’lar şimdi özveri göstermekte birbiriyle yarışıyor.

09 Aralık 2008 02:00

Krizde açgözlü, bencil ve hırslı olmak iddialarıyla ağır eleştiriler alan büyük kurumların CEO’ların şimdi özveri göstermekte adeta birbirleriyle yarışıyor.

Uuslararası yatırım bankaları Merrill Lynch ile Morgan Stanley üst yöneticileri (CEO), küresel ekonomik kriz nedeniyle bu yılki primlerinden feragat ettiler.

Merrill Lynch üst yöneticisi John Tain ile Morgan Stanley üst yöneticisi John Mack, bu yıl prim almayacaklarını belirttiler. John Mack, geçen yıl da prim almamıştı.

Her iki yatırım bankasının üst yöneticisi, aylık ortalama 1 milyon doların üstünde maaş alıyor. Üst yöneticilerin primleri de, yıllık 10-12 milyon dolar civarında bulunuyor.

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