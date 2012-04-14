CEO'lar korkusuz çıktı

İK sektörünün güçlü oyuncusu HUGENT, Türkiye’deki CEO’ların fobilerini araştırdı. Türkiye’de faaliyet gösteren ve 100 ünlü markanın CEO’su ile yapılan araştırmada CEO’lar yüzde 70 oranla korkusuz çıktı.

Fark yaratan İK Firması Hugent, son dönemlerde CEO’lar üzerinde yaptığı araştırmalarla sıra dışı veriler ortaya koyuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren 100 ünlü markanın CEO’larına uygulanan ankette, her 100 CEO’nun 70’inin hiçbir şeyden korkmadığı belirlendi. Yüzde 12 oranla yükseklik fobilerinin olduğu belirlenen CEO’ların, yüzde 4 oranında ise ailelerini kaybetmekten korktukları ortaya çıktı.

Başarısızlıktan, kapalı ortamlardan ve depremden korkan CEO oranı yüzde 3 oranında belirlenirken, örümcek ve yılandan korkan CEO oranı yüzde 1 civarında görüldü.

Yapılan anket çalışmasında enteresan sonuçlar da yer aldı. Çeşitli fobi sahibi CEO’lar arasında peynir yemek ve müşteri şikayeti almak gibi sonuçlar da yüzde 1 oranında belirlendi. Araştırma sonucunu değerlendiren SHR Grup CEO’su ve Hugent Yönetici Ortağı Barış Özistek: “%70 oldukça yüksek bir korkusuzluk oranı, araştırmayı yaparken daha farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyorduk.

Ancak ben de %70’lik grubun içinde olduğumu söyleyebilirim. Fobiler kültür ve kişinin geçmişine göre değişebilen bir konu. Bazı kültürlerde zayıflık olarak görülüyor, farklı anlamlar yüklenebiliyor ancak sebebi bilimsel olarak bile açıklanabilmiş değil. CEO’ların karakterlerinin de sonuçlara etkisi olabilir. CEO konumuna gelen kişiler genellikle hayata, olaylara geniş bir perspektifle bakabilen, karar alma sorumluluğuyla, detaylardan ziyade resmin tamamına odaklanabilen ve herşeye eşit mesafede durabilen kişiler. Bu sebeple, nesnelere ya da olaylara çok kuvvetli anlamlar yüklemiyor olabilirler” dedi.

CEO'lar üzerindeki araştırmanın yüzdeleri şöyle:

Yüzde 70 Fobisi bulunmuyor, yüzde12 Yükseklik, yüzde 4 Aile kaybetme, yüzde 3 Kapalı ortamlarda bulunma, yüzde 3 Başarısızlık, yüzde 3 Deprem, yüzde 1 Yılan, yüzde 1 Örümcek, yüzde 1 Peynir yemek, yüzde1 Çocuk istismarı, yüzde 1 Müşteri şikayeti almak.